Россию охватили масштабные лесные пожары: горят тысячи гектаров в десятках регионов (видео)

Мир

В России 16 июня резко осложнилась обстановка с лесными пожарами. За сутки их площадь возросла в полтора раза и сейчас достигает 9 тысяч гектаров. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, леса полыхают в 14 регионах, в том числе в Якутии. Там в одном из районов ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь бушует даже в черте столицы этой республики. Из 9 пожаров общей площадью в 200 гектаров локализовать удалось только 4. Стихии противостоят сотни человек, в том числе парашютисты. Среди причин возгораний называют человеческий фактор и сухие грозы.

Бушуют пожары и в Бурятии. Так, площадь природного пожара около Улан-Удэ выросла в семь раз за ночь — с 64 до 500 гектаров. По словам специалистов, лесной пожар произошел по вине местного населения, его тушение осложняется порывистым ветром.

Россию беспокоят не только лесные пожары. Как писали «ФАКТЫ», недавно в Воронежской области России на полигоне по утилизации боеприпасов сдетонировали снаряды и начался пожар. А в Екатеринбуге горело стратегическое предприятие — завод «Вектор», который специализируется на выпуске аппаратуры связи и радиолокационных станций военного назначения.

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