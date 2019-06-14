Мир

В России пожар охватил полигон с боеприпасами: СМИ сообщают о взрывах

В Воронежской области России на полигоне по утилизации боеприпасов сдетонировали снаряды и начался пожар. Ранее в российском Екатеринбуге горело стратегическое предприятие — завод «Вектор», который специализируется на выпуске аппаратуры связи и радиолокационных станций военного назначения.

Как сообщают российские СМИ, боеприпасы в Воронежской области начали взрываться днем 14 июня после возгорания сухой травы. Ближайшее село находится в 20 километрах. Угрозы населению нет.

«На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды», — передает «РИА Новости» слова информированного источника.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в российском Североморске на большом десантном корабле Северного флота «Митрофан Москаленко». Корабль, по предварительным данным, ожидал утилизации. А также о взрыве и пожаре на оборонном заводе в Нижегородской области РФ, где погибли люди.

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