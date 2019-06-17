На протесты в Гонконге вышли 2 миллиона человек: эффектные фото с воздуха

Мир

В воскресенье, 16 июня, в Гонконге прошла очередная акция протеста против законопроекта, принятие которого разрешит местным властям экстрадировать людей в Китай, Макао и Тайвань. По словам организаторов, в демонстрации приняли участие почти 2 миллиона человек! Как уже сообщали «ФАКТЫ», протесты в Гонконге начались 9 июня. Их участники намеревались помешать Законодательному собранию рассмотреть законопроект об экстрадиции. Демонстрация вылилась в массовые столкновения с полицией, которая применила резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ.

Тем не менее, протесты продолжились. Утром 16 июня глава правительства Гонконга Кэрри Лам объявила, что рассмотрение документа отложено на неопределенный срок, и извинилась перед протестующими. Впредь она намерена «искренне и безропотно» принимать критику со стороны жителей Гонконга.

Однако ей не поверили. Лам обвиняют в излишней лояльности Пекину. Ей припомнили ее предыдущее выступление от 12 июня, когда она назвала массовые протесты в Гонконге «организованным бунтом». Такое обвинение может означать тюремное заключение сроком до 10 лет. Многие считают, что Кэрри Лам должна уйти в отставку. Но главное требование участников акций протеста — полый отказ от законопроекта об экстрадиции.

Бывшая британская колония Гонконг в 1997 году была возвращена Китаю согласно договору. Однако ей был дан особый автономный статус. Гонконг уже боле 20 лет управляется по принципу «одна страна — две системы». У него свои законы, права и свободы. Жители Гонконга лучше защищены в своих правах, чем жители материковой части Китая. В Гонконге действуют собственные независимые суды, свой законодательный орган и своя экономическая система. Пекин контролирует оборону и международные отношения региона.

Вместе с тем у Гонконга подписаны собственные соглашения об экстрадиции с 20 странами, включая США и Великобританию. С Пекином, Тайванем и Макао таких соглашений нет. Жители Гонконга опасаются, что принятие соглашения об экстрадиции будет означать полную передачу контроля над судебной системой в руки китайских властей. А это прямой путь к потере автономии в целом.

Воскресная демонстрация прошла мирно. В этот раз полиция не мешала движению демонстрантов. Акция началась рано утром на площади Виктории. Многие демонстранты были одеты в черное и держали в руках белые цветы в память об участнике акции, который погиб накануне, упав с высоты. Толпа продвигалась очень медленно. Улицы оказались заблокированы теми, кто хотел присоединиться к акции.

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