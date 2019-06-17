Сборная Украины по гандболу впервые за 10 лет вышла на чемпионат Европы

Спорт

Мужская сборная Украины по гандболу квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы-2020. В последнем туре отборочного турнира подопечные Сергея Бебешко играли в Черногории против местной сборной.

Для того, чтобы занять второе место, «желто-синим» необходимо было не проиграть своему конкуренту. Но балканцы не оставили нашим ребятам шансов и обыграли команду Сергея Бебешко — 27:21. Лучшим в составе нашей команды стал Андрей Акименко, забросивший шесть мячей, а у хозяев самым метким оказался Стефан Чавор с пятью голами.

В итоге, благодаря набранным шести очкам на групповой стадии наша команда стала одной из четырех команд, которая пробилась в финальную часть европейского первенства с третьего место.

«Выход на чемпионат Европы — это победа всего украинского гандбола: сборной, тренеров, федерации, всех, кто помогает работать в клубах. Мы со своей стороны сделали все, что могли. За последние 10 лет команда не выходила на топ-турниры, теперь это удалось. Это — успех. Мы попали в сложную группу в отборе и, считаю, сыграли здесь удачно.

Итоги нужно подводить, учитывая состав, в котором мы играем: кто травмирован, кто не может приехать на сборы. К сожалению, мы ничего с этим сделать не можем. У нас был ударный первый сбор, после которого мы достойно сыграли в стартовом туре против Дании и уверенно дома победили Черногорию. В двух следующих играх — в апреле — мы дважды победили Фарерские острова. Наша сборная провела неплохие матчи, особенно учитывая то, что нам пришлось играть с разницей в два дня, с перелетом. Но мы выполнили свою задачу. В летних же матчах, как мы и опасались, из-за травм немало игроков не смогли приехать. Состав был ослаблен. И все же у нас получилась неплохая игра против Дании. Что касается матча против Черногории, то он стал худшим за весь отбор. Но, к счастью, все для нас закончилось успешно", — передает слова главного тренера нашей сборной Сергея Бебешко пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Отметим, что на предстоящем чемпионате Европы выступят 24 сборные. Кроме Украины, также на континентальном первенстве сыграют Австрия, Норвегия и Швеция (хозяева турнира), Испания (действующий чемпион Европы), Германия, Польша, Хорватия, Швейцария, Сербия, Северная Македония, Исландия, Словения, Латвия, Нидерланды, Чехия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Франция, Португалия, Венгрия, Россия, Дания и Черногория. Добавим, что финальный турнир пройдет с 10 по 26 января 2020 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по гандболу в драматичном поединке уступила чемпионам мира.

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