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Сборная Украины по гандболу в драматичном поединке уступила чемпионам мира
Мужская сборная Украины по гандболу провела очередной матч в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы, который в 2020 году пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции. В гости к «желто-синим» пожаловали олимпийские чемпионы Рио-2016 и действующие чемпионы мира — сборная Дании.
Подопечные Сергея Бебешко, несмотря на кадровые проблемы (тренерский штаб перед поединком не досчитался девяти игроков), дали именитому сопернику настоящий бой. Уступая по ходу первого тайма в четыре мяча, наши ребята смогли выровнять ситуацию и уйти на перерыв, ведя в счете — 15:14.
После же возобновления игры более опытные датчане, несмотря на прекрасную игру в воротах нашего голкипера Геннадия Комка, все же смогли склонить чаши весов в свою пользу — финальная сирена зафиксировала счет 33:30 в пользу гостей, что позволило скандинавам досрочно квалифицироваться в финальный турнир чемпионата Европы.
Таким образом, в воскресенье, 16 июня, «желто-синие» проведут решающий матч за выход в финальную часть первенства Старого Света, когда на выезде сыграют с Черногорией.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по гандболу добыла тяжелую победу в отборе на Евро-2020.
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