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Война отходит на второй план: Муженко сделал тревожное заявление про Зеленского
Назначения нового президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что для высшего украинского руководства война отошла на второй план. Об этом заявил бывший глава генерального штаба Украины Виктор Муженко.
«Создается впечатление, что самая серьезная угроза для Украины — это российская агрессия — отходит на второй, а возможно, еще и третий план. У меня пока нет понимания того, какие будут шаги в вопросе сдерживания российской агрессии. Или это продолжение предыдущих направлений и шагов, будут какие-то другие направления», — сказал он, отвечая на вопрос, что он думает о назначении Александра Данилюка секретарем СНБОУ, передает BBC News Украина.
Как писали «ФАКТЫ», Данилюк был назначен в СНБО 22 мая. В первые же дни после назначения новый секретарь Совета нацбезопасности устроил скандал и пообещал расследования.
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