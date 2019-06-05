Украинская сторона становится на колени? Порошенко отреагировал на итоги заседания ТКГ в Минске

Украина

Бывшего президента Петра Порошенко обеспокоили итоги заседания Трехсторонней контактной группы в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по ОРДЛО. Об этом Порошенко написал на своей странице в Fecebook.

Он напомнил, что в 2017 году решением СНБО были приостановлены экономические связи с ОРДЛО в ответ на захват пророссийскими боевиками украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы. С тех пор, по его словам, со стороны оккупантов ничего не изменилось.

«Получается, украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский? Мы никогда не возражали против возобновления экономических связей, но в четком соответствии национальным интересам Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО», — подчеркнул Порошенко. В частности, речь идет о полном прекращении огня и возвращении Украине захваченных предприятий.

Порошенко требует от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал директивы делегации Украины.

«Реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины! Что дальше? Репарации с бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО», — написал он.

Экс-президент подчеркнул, что нельзя позволить России реализовать свой сценарий урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, в Трехстороннюю контактную группу вернулся экс-президент Украины Леонид Кучма. Также в ее составе — бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Она возглавляет гуманитарную подгруппу — вместо первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на сегодняшнем заседании ТКГ в Минске сторонам удалось договориться о новом перемирии на период сельскохозяйственных работ. Соглашение о прекращении огня предполагается подписать на очередной встрече 19 июня. Также сдвинулся с мертвой точки вопрос о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской. Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик заявил, что подгруппа по экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине на следующем заседании обсудит снятие блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО).

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