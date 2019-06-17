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Ураган срывал крыши с домов: фото последствий непогоды на Луганщине
В результате сильного урагана, который 16 июня пронесся над городом Сватово Луганской области, больше всего пострадала восьмая школа. В ней повреждена крыша на площади 1 тысяча 500 м² и 10 окон.
По словам заместителя начальника Сватовского райотдела ГосЧС Сергея Якухина, в школе уничтожено покрытие спортзала, актового зала и столовой площадью 800 квадратных метров. Также повреждена крыша межкорпусных коридоров площадью 700 квадратных метров.
Внутри школы залило водой бетонные перекрытия и коридор. Ориентировочная площадь — 450 квадратных метров.
Поврежденные девять больших пластиковых окон и одно на лестнице. Оборвало электропровода и кабель интернета. Также повреждены перила на лестнице в столовую. Во дворе школы сломало елку. Повредило кровлю на гаражах и на тире.
Среди домов больше повреждений потерпел дом № 9 на квартале Мирном. Там крышу сорвало и повредило над одной квартирой на третьем этаже.
Остальные дома пострадали меньше — с крыш сорвало коньки и частично шифер. Также поврежден газопровод низкого давления по улице Грушевского. На него упало дерево.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Днепропетровской области из-за сильных порывов ветра и проливного дождя были повалены многие деревья и рекламные конструкции. Больше всего пострадал город Новомосковск.
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