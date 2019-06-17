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Питон целиком заглатывает крокодила: в сеть попали поразительные фото
В сеть попали поразительные, жуткие фотографии, на которых запечатлено, как огромный питон целиком заглатывает живого взрослого крокодила. Снимки, как пишет издание Daily Mail, сделал в австралийском штате Квинсленд некий Мартин Мюллер, который катался на каяке в болотистой местности неподалеку от места событий.
Видно, как крокодил постепенно исчезает в растянувшихся челюстях змеи, а его силуэт появляется под кожей питона.
Фотографии были опубликованы на странице организации GG Wildlife Rescue Inc в соцсети Facebook и вызвали большой ажиотаж. Многие удивлялись самому факту, что змея может съесть крокодила. Кто-то поражался храбрости фотографа.
«У меня один вопрос — за каким чертом человеку в здравом уме кататься на каяке в месте, где водятся змеи, способными целиком проглотить крокодила?», — написал один из комментаторов.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Маленький мальчик использовал гигантского питона в качестве кресла и игрушки.
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