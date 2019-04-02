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Маленький мальчик использовал гигантского питона в качестве кресла и игрушки (видео)
В сети появилось пугающее видео, снятое в Индонезии. На нем маленький мальчик играет с огромным питоном. Он безбоязненно обращался с ним, как с игрушкой, таская за голову и пытаясь проехаться на гигантской змее верхом. А также использует рептилию в качестве кресла, сидя на ее кольцах.
Питон не проявлял никакой агрессии, временами пытаясь уползти от ребенка.
Судя по всему, видео снималась в доме, где живет мальчик. Снимавший видео человек реагировал на игру со смертельно опасной змеей совершенно спокойно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что восьмиметровый питон целиком проглотил 54-летнюю индонезийку. А в 2017 году семиметровая змея проглотила 25-летнего индонезийского фермера.
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