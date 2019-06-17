В Украине предупредили Европу о грядущем газовом кризисе из-за России

Политика

Украина предупредила Европейский союз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему между Украиной и Россией. Об этом в интервью Bloomberg заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, вероятность того, что Украина и Россия не договорятся о заключении нового транзитного контракта, который будет действовать с 1 января 2020 года, очень высока, сообщает Hromadske.

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — заявила Зеркаль.

Она также напомнила, что сейчас все европейские страны, в том числе Украина, наращивают объемы закачки газа в свои хранилища. Это повлекло повышение предложения газа на европейском рынке, что привело к обвалу цен на топливо.

В настоящее время российский газ в Европу поставляется через газотранспортную систему Украины в пределах контракта, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года, нового контракта на транзит Украина и Россия до сих пор нет и РФ стремится отказаться от услуг украинского транзита.

Как писали «ФАКТЫ», Россия больше заинтересована в продаже Украине своего газа по высоким ценам, чем в его транзите в Европу через украинскую газотранспортную систему.

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