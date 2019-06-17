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Легендарный Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Одессе: опубликованы фото
Известный музыкант, поэт, бард, философ и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков снова в Украине. Выступление БГ и его «Аквариума» состоялось в Одессе. Также запланированы концерты в Днепре, Харькове и Киеве.
Не будет преувеличением назвать «Аквариум» одной из самых популярных групп. Народная любовь к их творчеству так велика, что уже в течение 46 лет музыканты позволяют себе постоянно экспериментировать со звуком, формой и подачей. Столь высокую степень доверия слушателей имеют считаные команды. Как метко отмечалось: «Аквариум — живая легенда, наши Rolling Stones и Боб Дилан в одном лице». В репертуаре Бориса Гребенщикова есть три песни, знакомые каждому преданному слушателю, но ни разу, по словам самого музыканта, они не были записаны правильно. Речь идет о «Не трать время», «Для тех, кто влюблен» и «Двери Травы» — в честь последней названа концертная программа БГ.
Далеко не все желающие сумели попасть в зал Одесской оперы, где выступал Гребенщиков. Кому-то из фанов «Аквариума» не удалось достать билеты, многим они оказались просто не по карману: цены достигали двух тысяч гривен.
Легенда рока решил креативно пообщаться с одесситами — дал бесплатный концерт в самом центре города, прямо во дворике Музея западного и восточного искусства. Здесь собрались самые преданные, истинные почитатели БГ, и он, казалось, понял это с первых минут: начал программу с самых любимых композиций, а в паузах откровенничал, отвечая на вопросы зрителей.
Свои бессмертные хиты музыкант и его коллеги исполняли около часа. Где-то на середине импровизированного концерта Гребенщиков призвал всех присутствовавших танцевать — что большая часть людей и сделала.
В ноябре минувшего года Гребенщикову исполнилось 65 лет. Отметить свой юбилей Борис Борисович хотел на сцене, в частности, концертным туром по городам Украины. Этим планы сорвались из-за ужесточения правил въезда в Украину. А сам БГ, как видим, не расстался с мечтой и все же приехал с концертной программой. Музыкант пообещал еще раз вернуться в Одессу в конце лета и привезти выставку своих картин.
Напомним, в рамках гастрольного тура Гребенщиков уже выступил в Херсоне. Как и в случае с Одессой, кроме официального концерта в зале состоялось еще и импровизированное выступление на улице, под открытым небом.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!