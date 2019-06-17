Путин нашел официальную должность для «куратора» боевиков на Донбассе

Украина

Отозванный из Беларуси российский посол Михаил Бабич, которого называют куратором Кремля на оккупированном Донбассе, на днях получил официальную должность. Премьер РФ Дмитрий Медведев назначил Бабича заместителем министра экономического развития.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 17 июня на сайте кабинета министров.

Напомним, Бабич возглавлял российскую дипмиссию в Беларуси с 24 августа 2018 года. До этого он занимал должность полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В связи со сменой куратора в «ДНР» и «ЛНР» в первую очередь опасаются чисток. По мнению экспертов, назначение сотрудника ФСБ Бабича, которого называют «Скальпель императора», куратором оккупированных Россией территорий Луганской и Донецкой областей подтверждает тезис о нацеленности Путина закрыть весьма и весьма дорогостоящий для российского государства «украинский вопрос» уже в 2019 году.

О том, что ожидает Донбасс и Украину при кураторстве Бабича, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Русская весна 2:0″: Путин приступил к реализации нового коварного плана в Украине».

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