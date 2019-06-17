Экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос ждет ребенка (фото)

Шоу-бизнес

Бывшая участница «ВИА Гра» и фитнес-звезда Санта Димопулос ждет ребенка. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, где хорошо видно округлившийся животик. 32-летняя модель и мастер спорта по фитнесу совсем недавно демонстрировала стройную подтянутую фигуру, потому новости о беременности стали для поклонников сюрпризом.

«Пришло время поделиться с вами моим счастьем», — подписала певица снимок.

Напомним, у Димопулос это будет уже второй ребенок. В 2008 году она родила сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы, но звездный союз вскоре распался. Затем у певицы был гражданский брак с бизнесменом Владимиром Самсоненко, и он тоже продлился недолго — уже через год пара рассталась.

В 2015 году экс-солистка «ВИА Гры» тайно вышла замуж — на этот раз официально. Избранником Санты стал соучредитель сети спортклубов Игорь Кучеренко. Ради Санты Димопулос бизнесмен ушел из семьи, оставив жену и троих детей. Впрочем, Димопулос уверяла, что ее нынешнему супругу удалось сохранить хорошие отношения с сыновьями.

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