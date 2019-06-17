- 19:02 Киевлян предупредили о сильном загрязнении воздуха в столице: как себя защитить
- 18:59 Экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос ждет ребенка
- 18:34 Экс-владелец «1+1» рассказал о «долгах» Зеленского перед Коломойским
- 18:17 Булочка с «зеленью»: в сети показали фото неприятной находки в хот-доге с украинской заправки
- 17:46 Под Винницей исчезла 11-летняя девочка: что об этом известно
- 17:41 Пытались выдавить глаз: в Днепре напали на оператора, снимавшего фильм об украинских военнопленных
- 17:31 В России автобус с жителями Донецка попал в ДТП, много пострадавших
- 17:12 В сети появилось видео истерики Лазарева из-за выступления Лободы
- 16:56 Студентка без прав устроила жуткое ДТП в Ужгороде: все детали резонансного происшествия
- 16:56 Зеленского предупредили об опасности мира на условиях Путина
- 16:13 За пропавшую под Одессой Дашу Лукьяненко запросили 10 тысяч долларов: новые подробности о поисковой спецоперации
- 16:09 Скандал вокруг авто на стеклянном мосту в Киеве: появилось видео с места происшествия
Экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос ждет ребенка (фото)
Бывшая участница «ВИА Гра» и фитнес-звезда Санта Димопулос ждет ребенка. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, где хорошо видно округлившийся животик. 32-летняя модель и мастер спорта по фитнесу совсем недавно демонстрировала стройную подтянутую фигуру, потому новости о беременности стали для поклонников сюрпризом.
«Пришло время поделиться с вами моим счастьем», — подписала певица снимок.
Напомним, у Димопулос это будет уже второй ребенок. В 2008 году она родила сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы, но звездный союз вскоре распался. Затем у певицы был гражданский брак с бизнесменом Владимиром Самсоненко, и он тоже продлился недолго — уже через год пара рассталась.
В 2015 году экс-солистка «ВИА Гры» тайно вышла замуж — на этот раз официально. Избранником Санты стал соучредитель сети спортклубов Игорь Кучеренко. Ради Санты Димопулос бизнесмен ушел из семьи, оставив жену и троих детей. Впрочем, Димопулос уверяла, что ее нынешнему супругу удалось сохранить хорошие отношения с сыновьями.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...