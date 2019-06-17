Политика

Зеленский на встрече с Макроном назвал условия для возобновления переговоров в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй раз встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назвал ряд шагов, которые необходимо выполнить России и Украине, чтобы затем перейти к диалогу в рамках «нормандского формата» для урегулирования ситуации в Донбассе.

«Чтобы начать диалог, надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, конкретные шаги — это освобождение наших пленных, это возвращение украинских моряков, обязательное прекращение огня, разведение войск. Мы должны построить мост в Станице Луганской. Эти шаги, я думаю, они очень не сложны, они срочные и мы можем их сделать в ближайшее время и тогда мы возвращаемся к нормандскому формату и к решению этого серьезного конфликта», — сказал Зеленский в Елисейском дворце.

По словам президента Украины, внешнеполитические советники лидеров стран-участниц в ближайшее время подготовят следующую встречу «нормандской четверки» на высшем уровне.

«Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках «нормандского формата», — заявил Зеленский.

Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате (Украина, Франция, Германия и РФ), но перед этим должны быть сделаны шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства.

«Когда время наступит, мы сможем — Франция готова — провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства», — заявил Макрон.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина не готова проводить переговоры с сепаратистами.

«Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь», — сказал президент.

Напомним, последняя встреча «нормандской четверки» — лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.

В мае во время телефонных переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали российского лидера Владимира Путина пойти навстречу новому украинскому президенту с целью разрешения конфликта на Донбассе.

Ранее у Зеленского говорили о расширении «нормандского формата» за счет включения в переговорный процесс США и Великобритании на том основании, что они также являются участниками Будапештского меморандума, подписанного 5 декабря 1994 года на саммите ОБСЕ. Как известно, этот документ гарантировал Украине ее безопасность и территориальную целостность.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter