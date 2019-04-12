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У Зеленского рассказали о встрече с Макроном, состоявшейся при поддержке Порошенко (видео)
В Париже в Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Вместе с Зеленским на встречу приехали представители его команды — руководитель штаба Иван Баканов, а также бывший глава Минфина Александр Данилюк и бывший член Нацагенства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка.
У Зеленского опубликовали видео встречи. Мероприятие получилось очень кратким — около получаса, поскольку график президента Франции на 12 апреля очень плотный: была запланирована встреча с послами, а на вечернее время назначены переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. В 18.00 по местному времени (19.00 по Киеву) главы государств встретились на ступеньках Елисейского дворца, а спустя час начнутся переговоры о будущем Нормандского формата.
В команде Порошенко подтвердили, что участвовали в организации встречи Зеленского с Макроном и координации мероприятий с французской стороной.
«Порошенко не был против и не выдвигал никаких возражений, чтобы Эммануэль Макрон встретился с Владимиром Зеленским. Более того, сказал, что считает полезным, чтобы Зеленский наконец-то соскочил с театральных подмостков и на примере понял, что политика — это не шоу», — цитируют Українськi Новини представителя штаба Порошенко Олега Медведева.
Напомним, ранее стало известно, что встречи Макрона с Зеленским и Порошенко хоть и состоятся в один день, но будут носить абсолютно разный формат. Для Зеленского французская сторона подготовила неформальный прием, а встреча Макрона с Порошенко будет проходить в общепринятом формате переговоров глав государств.
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