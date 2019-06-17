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Украина

На Донбассе погиб командир разведки ВСУ: названо имя героя

20:35 17 июня 2019 199
павел тихонов
Инф. «ФАКТОВ»

17 июня на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ Павел Тихонов — командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады.

О погибшем воине рассказал руководитель Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской облгосадминистрации Вадим Никитин.

тихонов

У 43-летнего командира разведки был позывной «151». На фронте Тихонов с 2014 года. Погиб разведчик 17 июня при выполнении боевой задачи. В родном Кропивницком у военного остались жена, сын и дочь.

тихонов

Прощание с Павлом Тихоновым запланировано на 20 июня.

Напомним, 13 июня в селе Пески подорвался на мине воин 57-й бригады Виталий Малозовенко, а еще двое военных погибли при обстреле автомобиля боевиками.

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