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На Донбассе погиб командир разведки ВСУ: названо имя героя
17 июня на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ Павел Тихонов — командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады.
О погибшем воине рассказал руководитель Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской облгосадминистрации Вадим Никитин.
У 43-летнего командира разведки был позывной «151». На фронте Тихонов с 2014 года. Погиб разведчик 17 июня при выполнении боевой задачи. В родном Кропивницком у военного остались жена, сын и дочь.
Прощание с Павлом Тихоновым запланировано на 20 июня.
Напомним, 13 июня в селе Пески подорвался на мине воин 57-й бригады Виталий Малозовенко, а еще двое военных погибли при обстреле автомобиля боевиками.
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