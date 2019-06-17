Политика

Президент Владимир Зеленский, который в данный момент находится в Париже, крайне неудачно прорекламировал перед французами туристические возможности Украины. Зеленский хотел отметить привлекательность Украины для туристов, а вместо этого оскорбил украинских женщин, назвав их «туристическим брендом».

«Туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом», — отметил Зеленский.

Двусмысленное заявление о привлекательности украинок у иностранных туристов вызвало шквал критики в соцсетях. Президенту стоило бы тщательнее выбирать слова на международных встречах, считают пользователи Facebook.

Зеленскому напомнили, что Виктор Янукович в бытность президентом пытался рекламировать Украину как место, где «цветут каштаны и раздеваются женщины». Имиджу Украины подобные сентенции не пошли на пользу.

В соцсетях считают, что на грубые высказывания Зеленского стоило бы отреагировать защитникам прав женщин — конечно, если активистки настроены на борьбу, а не на имитацию таковой.

Блогеры не сомневаются, что новое высказывание Зеленского стало возможно только потому, что украинцы очень сдержанно отреагировали на «шутки» «кварталовцев» о «схожести Украины и актрисы из фильмов для взрослых». Такие оскорбления не должны оставаться без реакции, поскольку за ними последуют новые, считают в соцсетях.

Напомним, 17 июня Зеленский находится с визитом во Франции, а 18 июня приедет в Германию, в Берлин. Кроме встреч с руководством европейских стран, у Зеленского запланированы переговоры с французским и немецким бизнесом.

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