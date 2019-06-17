Мир

Терпела адские боли: россиянка 23 года прожила с ножницами в животе

Жительница Владикавказа промучилась 23 года с ножницами в животе — врачи после операции забыли в теле пациентки хирургический зажим. Сейчас женщину готовят к операции, а в медучреждении назначена проверка.

Оперировали Езету Гобееву в 1996 году. После проведенного кесарева сечения женщину стали мучить острые боли, от которых спасали лишь очень сильные анальгетики. Причина приступов выяснилась лишь два десятилетия спустя, когда пациентке пришлось делать рентген тазобедренного сустава.

«Мне сказали, что у меня внутри ножницы. Я плакала, рыдала, ведь я столько лет промучилась, такие адские боли были», — приводит слова Гобеевой Ossetia News.

Сейчас в больнице Владикавказа назначена проверка, а Гобееву готовят к новой операции. Женщину направили в партнерский медицинский центр, где ошибку хирургов исправят и медицинский зажим извлекут.

Как ранее сообщила «ФАКТЫ», ошибки хирургов — явление не редкое во всех странах. В Индии был случай, когда врач перепутал пациентов и прооперировал ногу постороннему мужчине. А в Великобритании из-за путаницы с документами пациенту вместо цистоскопии провели обрезание.

Фото ossetia. news

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