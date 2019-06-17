- 22:22 «Туристический бренд»: в сети волна негодования из-за неудачного высказывания Зеленского об украинских женщинах
- 22:17 Терпела адские боли: россиянка 23 года прожила с ножницами в животе
- 21:36 Под Одессой пропала еще одна школьница: объявлен розыск
- 21:23 Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы по фехтованию
- 21:04 Профилактика ДТП должна стать государственной политикой, – Артур Марин
- 20:35 На Донбассе погиб командир разведки ВСУ: названо имя героя
- 20:12 Почти Венеция: в Киеве ливень затопил дороги
- 19:51 Зеленский на встрече с Макроном назвал условия для возобновления переговоров в «нормандском формате»
- 19:47 «Стал для меня всем миром»: Александра Кучеренко трогательно поздравила Дмитрия Комарова с днем рождения
- 19:43 Бывший президент Египта скончался прямо во время судебного заседания
- 19:26 Отдыхающие возмущены: с пляжа в Затоке несколько дней не могут убрать труп дельфина
- 19:25 В сети появилось видео с "героями", заехавшими на авто на стеклянный мост в Киеве
Терпела адские боли: россиянка 23 года прожила с ножницами в животе
Жительница Владикавказа промучилась 23 года с ножницами в животе — врачи после операции забыли в теле пациентки хирургический зажим. Сейчас женщину готовят к операции, а в медучреждении назначена проверка.
Оперировали Езету Гобееву в 1996 году. После проведенного кесарева сечения женщину стали мучить острые боли, от которых спасали лишь очень сильные анальгетики. Причина приступов выяснилась лишь два десятилетия спустя, когда пациентке пришлось делать рентген тазобедренного сустава.
«Мне сказали, что у меня внутри ножницы. Я плакала, рыдала, ведь я столько лет промучилась, такие адские боли были», — приводит слова Гобеевой Ossetia News.
Сейчас в больнице Владикавказа назначена проверка, а Гобееву готовят к новой операции. Женщину направили в партнерский медицинский центр, где ошибку хирургов исправят и медицинский зажим извлекут.
Как ранее сообщила «ФАКТЫ», ошибки хирургов — явление не редкое во всех странах. В Индии был случай, когда врач перепутал пациентов и прооперировал ногу постороннему мужчине. А в Великобритании из-за путаницы с документами пациенту вместо цистоскопии провели обрезание.
Фото ossetia. news
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!