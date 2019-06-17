В Полтаве умер известный профессор-переселенец из Луганска

Украина

17 июня в Полтаве на 63-м году жизни после перенесенного тяжелого инсульта умер доктор филологических наук, член Национальных Союзов журналистов, писателей и краеведов, профессор кафедры украинской литературы Луганского национального университета, редактор литературно-художественного журнала «Полтавська криниця», лауреат множества престижных премий в области литературы, большой патриот Алексей Неживой.

Алексей Иванович — уроженец села Хитцы Лубенского района Полтавской области, но практически вся его трудовая деятельность (34 года) была связана с Луганщиной, которую считал своей второй родиной. Здесь он, говорил в интервью нашему изданию никогда не чувствовал себя чужаком. Кроме преподавательской деятельности, вел активную общественную жизнь: был избран первым председателем городской «Просвиты», много лет возглавлял областную организацию Союза писателей, работал над изданием просвитянского журнала «Бахмутський шлях». По его инициативе и при непосредственном участии на Луганщине были открыты музеи великих украинских патриотов Бориса Гринченко и Григора Тютюнника. Алексей Неживой был самым скрупулезным исследователем творчества своего земляка Григора Тютюнника, который был родом из села Шиловка Зеньковского района. Исследуя рукописи старшего брата пистеля, Григория, ученый обнаружил, что его роман «Выр» напечатан с сокращениями. Как оказалось, цензура удалила часть текста, в котором речь шла о Голодоморе и репрессиях в Украине. Работу над восстановлением утраченного Алексей Иванович завершил уже в Полтаве, куда вынужден был переселиться пять лет тому назад, когда на Донбасс пришел «русский мир».

Профессор Неживой продолжал работать в университете до последнего. Уже стояли баррикады сторонников «Новороссии» напротив здания СБУ, а он ходил в областную библиотеку, работал над очередным выпуском «Бахмутського шляху», посвященного юбилею Тараса Шевченко. Уже начали стрелять из крупнокалиберного вооружения и многие преподаватели вуза выехали из Луганска, а он принимал у студентов зачеты. Последнее выступление профессора на областном радио состоялось за неделю до захвата студии.

«Мы с женой Людмилой оставили в своей квартире тысячи книг, которые собирали всю жизнь», -- с болью в голосе рассказывал Алексей Иванович, который больше всего мечтал вернуться в родной Луганск.

В Полтаве семье профессора довелось мыкаться с семьей по общежитиям, но он не переставал творить, не уставал ездить на подконтрольную Украине Луганщину с лекциями и представлениями своих книг, научных исследований. До последнего принимал участие в просветительских мероприятиях. Так, на 23 мая в Полтавской областной библиотеке им. И.П. Котляревского была запланирована его встреча с творческой интеллигенцией, на которой он должен был представить свои две последние книги. Но накануне случилось кровоизлияние в мозг…

Ему не хватило несколько дней, чтобы увидеть диплом о высшем образовании своей единственной дочери Оксаны, которой очень гордился…

Фото автора (из архива)

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