Как гроб: сеть взбудоражило фото полевого госпиталя для путинских военных

Мир

Пользователь Twitterс ником «Вести с полей» разместил в своем микроблоге ссылку на новость российского пропагандистского ресурса о том, что в пригороде Санкт-Петербурга завершилось тактико-специальное учение с медицинскими и авиационными подразделениями Западного военного округа РФ.

Особую «заинтересованность» блогера вызвал тот факт, что в ходе учений личный состав «развернул на аэродроме полевой госпиталь, по форме напоминающий двойной крест, в составе приёмного, перевязочного, хирургического, реанимационного отделений со всей необходимой инфраструктурой».

Читатели блога живо включились в обсуждение.

Прежде всего их недоумение вызвал факт развертывания госпиталя вдалеке от «горячих точек»: «В Петербурге война? готовятся к наступлению белофиннов?!», «А что случилось, катастрофа какая-то?», «Зачем полевой? Постройте нормальную больницу. Сделайте дороги. А полевые обычно во время боевых действий ставят».

При этом общими усилиями читатели пришли к выводу, что перед ними очередная показуха путинских военных, предназначенная исключительно для «распила» денег: «Один вопрос возникает: … зачем?! Ещё и детей туда таскают», «Местным властям деньги некуда девать?!», «Так и ответ только один — РАСПИЛ. Деньги им как раз есть куда девать. На карман».

Кроме того, пользователи прокомментировали «необычную» форму госпиталя: «Кого они там лечат?», «Я один вижу гигантскую надгробную плиту?», «Я бы туда не лег. Как в гроб», «Они совсем сошли с ума», «Символичненько — в один конец…», «Зразу відспівують, а на виході в морг. Дорога в один кінець так сказати».

Резюмировал обсуждение один из пользователей: «Господи, уйми уже этих … на всю голову людей!»

Действительно, трудно предположить, чем могут еще «удивить» представители путинской военной машины в пылу очередного «победобесия».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский политик и бизнесмен Константин Боровой считает, что российский президент Владимир Путин настолько неадекватен, что может бросить свои войска на Киев, поэтому не стоит рассчитывать на переговоры с ним — Украина может и должна свои проблемы решить сама.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter