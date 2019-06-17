- 17.06 23:50 Как гроб: сеть взбудоражило фото полевого госпиталя для путинских военных
- 17.06 23:18 В Полтаве умер известный профессор-переселенец из Луганска
- 17.06 23:09 Регина Тодоренко насмешила сеть постельным фото с Владом Топаловым
- 17.06 22:40 ДТП с украинцами в Польше: число жертв увеличилось
- 17.06 22:22 «Туристический бренд»: в сети волна негодования из-за неудачного высказывания Зеленского об украинских женщинах
- 17.06 22:17 Терпела адские боли: россиянка 23 года прожила с ножницами в животе
- 17.06 21:36 Под Одессой пропала еще одна школьница: объявлен розыск
- 17.06 21:23 Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы по фехтованию
- 17.06 21:04 Профилактика ДТП должна стать государственной политикой, – Артур Марин
- 17.06 20:35 На Донбассе погиб командир разведки ВСУ: названо имя героя
- 17.06 20:12 Почти Венеция: в Киеве ливень затопил дороги
- 17.06 19:51 Зеленский на встрече с Макроном назвал условия для возобновления переговоров в «нормандском формате»
Как гроб: сеть взбудоражило фото полевого госпиталя для путинских военных
Пользователь Twitterс ником «Вести с полей» разместил в своем микроблоге ссылку на новость российского пропагандистского ресурса о том, что в пригороде Санкт-Петербурга завершилось тактико-специальное учение с медицинскими и авиационными подразделениями Западного военного округа РФ.
Особую «заинтересованность» блогера вызвал тот факт, что в ходе учений личный состав «развернул на аэродроме полевой госпиталь, по форме напоминающий двойной крест, в составе приёмного, перевязочного, хирургического, реанимационного отделений со всей необходимой инфраструктурой».
Читатели блога живо включились в обсуждение.
Прежде всего их недоумение вызвал факт развертывания госпиталя вдалеке от «горячих точек»: «В Петербурге война? готовятся к наступлению белофиннов?!», «А что случилось, катастрофа какая-то?», «Зачем полевой? Постройте нормальную больницу. Сделайте дороги. А полевые обычно во время боевых действий ставят».
При этом общими усилиями читатели пришли к выводу, что перед ними очередная показуха путинских военных, предназначенная исключительно для «распила» денег: «Один вопрос возникает: … зачем?! Ещё и детей туда таскают», «Местным властям деньги некуда девать?!», «Так и ответ только один — РАСПИЛ. Деньги им как раз есть куда девать. На карман».
Кроме того, пользователи прокомментировали «необычную» форму госпиталя: «Кого они там лечат?», «Я один вижу гигантскую надгробную плиту?», «Я бы туда не лег. Как в гроб», «Они совсем сошли с ума», «Символичненько — в один конец…», «Зразу відспівують, а на виході в морг. Дорога в один кінець так сказати».
Резюмировал обсуждение один из пользователей: «Господи, уйми уже этих … на всю голову людей!»
Действительно, трудно предположить, чем могут еще «удивить» представители путинской военной машины в пылу очередного «победобесия».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский политик и бизнесмен Константин Боровой считает, что российский президент Владимир Путин настолько неадекватен, что может бросить свои войска на Киев, поэтому не стоит рассчитывать на переговоры с ним — Украина может и должна свои проблемы решить сама.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.