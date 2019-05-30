Путин настолько неадекватен, что может бросить свои войска на Киев, — Константин Боровой

Украина

Россия не только вмешивается в дела других стран, но и отказывается выполнять подписанные ею международные соглашения, цинично утверждая, что это ее внутренние дела. Можно ли противостоять этому монстру путем «выражения озабоченности» или же необходимы более радикальные действия, вплоть до военных, рассказал «ФАКТАМ» российский политик и бизнесмен Константин Боровой.

«Украина свои проблемы может и должна решить сама»

— На днях Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно вернуть в Украину захваченные в прошлом году корабли и моряков, несмотря на то, что полностью иск по этому захвату еще будет рассматриваться в будущем. Россия же заявляет, что это ее внутреннее дело и выполнять решение трибунала она не будет. Чем этот отказ грозит Кремлю (вроде бы таких прецедентов еще не было), и что надо делать Украине в этой ситуации?

— Ситуация знакомая, несколько раз уже было, что Россия не выполняла международные соглашения, — говорит Константин Боровой. — И по отношению к ней уже действуют санкции, в том числе и по этому поводу. Больше и дальше санкций западные институты идти не хотят и не могут. Поэтому в таком подвешенном состоянии эта ситуация и будет находиться.

Что касается Украины, то ожидание, что придет кто-то добрый и начнет таскать каштаны из огня, решать проблемы Украины, — условный Запад, Трамп, — это свидетельство беспечности. Украина свои проблемы может и должна решить сама. Было время, когда агрессия против Украины воспринималась с вежливой улыбкой. Не было сопротивления, никто не защищал, — исключение, по-моему, одно, — страну от агрессора ни на востоке, ни в Крыму. Более того, после этого началась полноценная торговля между Россией и Украиной, между Украиной и Крымом, между Украиной и этими бандитами, которые захватили часть территории с помощью российской армии. И все это считалось нормой.

Вот до тех пор, пока Украина будет считать это нормой, — никакой Запад вмешиваться в ситуацию не будет. Я уже говорил об этом и готов повторить. Пока новый президент не предъявит ультиматум России: либо вывод войск, либо объявление состояние войны, прекращается торговля, перекрываются все вентили, всех соседей призывают прекратить торговые отношения с Россией в связи с ее агрессивными действиями. Вот до тех пор пока Украина этого не сделает — все будет в этом стабильном статичном состоянии. Если Зеленский найдет что-то привлекательное, на что он может обменять моряков, если он повторит этот путь «барыги» в кавычках, — может быть, тогда моряки вернутся.

А вообще, необходимы решения — такие серьезные, радикальные решения, которые принимают в аналогичных случаях независимые государства, а не государства, которые пытаются выжить в дружеских отношениях с агрессором.

*Константин Боровой

— Если вернуться к трибуналу: прецедентов, когда какая-либо страна не выполнила решение именно этой организации, вроде бы не было. Грозят ли России, например, прекращение обслуживания судоходства, аресты судов, других активов, или это все только голубые мечты?

— Это все зависит от Украины. Если Украина будет воспринимать как норму, как естественный ход событий, что на ее территории фактически арестованы люди, моряки — то не помогут ни Запад, ни международные организации. Инструменты воздействия на Россию через международные организации, — понимаете, это такой цивилизованный процесс. Но Россия уже показала довольно очевидную вещь: она не готова руководствоваться нормами международного поведения. Это не первое международное соглашение, которое она нарушает. Пальцы загибать можно просто устать.

Будапештский меморандум, агрессия против Грузии, захват части территории Грузии, захват граждан Грузии. Захват территории Молдовы, варварские действия в Сирии, производство химического оружия, использование химического оружия. Ну что еще? Поддержка Северной Кореи, которая производит в атмосфере испытания ядерного оружия. Рассчитывать, что само рассосется — это беспечность, само не рассосется. Надежда на Зеленского, будем ждать от него умных и дальновидных действий. У него хорошая команда экспертов, наверное, они это все понимают.

«Нет никакого гражданского конфликта на востоке Украины — есть бандиты и российские войска»

— Ультиматум Путину, требование уйти из Крыма и Донбасса под угрозой экономической блокады — насколько это выполнимо? Как Киев может повлиять на Москву путем блокады? И возможен ли полный разрыв дипломатических, экономических отношений Украины с Россией и официальное признание состояния войны, в которой наши страны, хоть и в странной форме, но все же фактически находятся?

— Вот даже вы говорите о том, что это странная форма. Захватили огромную территорию Украины — Крым. Захватили на востоке Украины кусок территории. Ну все как в Грузии: Абхазия огромная и маленькая Южная Осетия — ну просто один к одному. «Состояние войны» — это же не значит, что завтра начнутся полномасштабные военные действия. Признание факта агрессии против Украины, захвата территорий, — это не призыв к военным действиям, — это призыв к остановке, прекращению военных действий, к деоккупации.

Вопрос о разрыве дипломатических отношений. Одно государство нападает на другое государство, варварски захватывает его территорию и еще гордится тем, что не было оказано сопротивление. Единственный способ борьбы, сопротивления — из цивилизованных я имею в виду, — это инструменты как дипломатические и экономические, так и военные.

Вопрос, который я задаю каждому украинцу: вы собираетесь защищать территорию Украины? Сейчас идет война, можно признать факт захвата этих территорий, отойти и забыть, а можно защищать эти территории. Вы собираетесь защищать эти территории? Если собираетесь — значит, что ж делать: за тем, чтобы быть независимым, за тем, чтобы быть сильным экономическим государством — стоит необходимость серьезных жертв и действий. Нет дипломатического решения этой проблемы с бандитами, ну нет, — есть только военное решение.

Украина ждет помощи в решении своих проблем с Россией, а сама не решает, продолжает торговать с Россией, получать прибыль, торговать с бандитами. Естественно, в таком случае никакого решения проблемы не будет. И чем дольше это будет продолжаться — тем стабильнее будет становиться эта неразрешимость ситуации. Все зависит от Украины, ключи от решения проблем Украины находятся в Украине. Это обман, когда украинцев пытаются убедить, что решение проблем — в нормандской четверке, в Минском процессе.

Минский процесс — это вообще попытка разговаривать с агрессором, когда Украине необходимо признать, что Россия является такой объективной третьей стороной гражданского конфликта. Нет никакого гражданского конфликта — есть бандиты и российские войска.

Нормандская четверка — там тоже нет никаких решений. И самое главное, если Украину до сих пор все это устраивает — ну и всех это все устраивает. Кто будет своими гражданами, солдатами, своими ресурсами рисковать, направлять их на решение проблем, которых не существует. Если Украину все устраивает — проблем не существует.

— Экономическая блокада — это перекрытие газопровода и нефтепровода, другие варианты Россию мало волнуют. А насколько она сможет обойти перекрытие трубы?

— Смотрите, во время военных действий, грубо говоря, одна пушка или один танк противостоит другому танку, один миллион долларов противостоит другому миллиону долларов. В экономическом противостоянии, связанном с нефтью, газом, три миллиарда долларов, которые Украина потеряет, возможно, при экономической блокаде России, будут противостоять, условно, 50 миллиардам долларом российских потерь. Через некоторое время, если вдруг Nordstream-2 заработает — у Украины такого инструмента воздействия на Россию больше не будет.

*Владимир Зеленский

«В руках Зеленского ключи от восстановления демократии в России»

— Но насколько жизненно важны для России на данном этапе трубы, которые идут через Украину? Заставит ли ее задуматься потеря этих условных 50 миллиардов?

— Россия существует только благодаря доходам от продажи энергоресурсов. Это основной и единственный источник существования режима. Если перекрыть этот кран — все, режим начнет меняться автоматически, вынужден будет меняться, потому что для него это вопрос выживания.

На самом деле в руках Зеленского сейчас ключи не только от взаимоотношений Украины с Россией, в руках Зеленского ключи от сохранения и восстановления демократии в России. Он уже заявлял о том, что поддерживает стремление к восстановлению демократии в России. То есть все от него зависит. Будем надеяться, что это не пустые слова.

— А если все же дойдет до официального объявления состояния войны, то введет ли Россия официально войска в Украину?

— Смотрите, речь идет не об объявлении состояния войны. Это очень важно. Речь идет о фактическом ультиматуме: либо Россия выводит войска с территории Крыма и Донбасса, либо Украина вынуждена считать действия России агрессивными и считать, что Украина находится в состоянии войны. Простой вопрос: Украина должна защищать свою территорию, своих граждан? Ну конечно, должна. Значит, когда нападают на Украину — это состояние войны. Это даже ультиматумом можно не называть.

И состояние войны — это же не объявление о новых военных действиях. Военные действия есть, они идут. Они идут с гражданами Украины, с крымскими татарами, аресты, захватываются заложники. Режиссер Олег Сенцов сидит и голодает. Захватываются граждане Украины, которые проживали в Крыму. Их объявили гражданами России и судили как граждан России. Это же полноценные военные действия, настоящие. Так что все зависит сегодня от Украины: захочет она считаться с этим или не захочет.

— Но не станет ли признание этого факта Украиной поводом для Путина официально, уже неприкрыто, ввести российские войска в Украину?

— Возможно. Если не считать официального, неприкрытого ввода российских войск в Крым, официального, неприкрытого ввода российских войск на восток Украины. Но это уже произошло. Значит, вы боитесь того, что теперь войска будут введены в Киев? Ну Путин достаточно неадекватен, чтобы попробовать и это сделать. И дальше все будет зависеть от того, есть ли в Украине патриоты, которые готовы защищать свою страну. Есть?

— Пока есть.

— Значит, надо защищать, что ж поделаешь, с оружием в руках, с «Джавелинами» в руках, между прочим, которые не просто так были переданы Украине. Иначе перестанет существовать независимое огромное государство в центре Европы — Украина. Если гражданам Украины не нужно, чтобы было такое государство, значит его и не будет. Либо сопротивление, борьба за восстановление целостности государства, контроль над своими границами, изгнание агрессора. Выбор-то небольшой…

«Принципиальный вопрос — это взаимоотношения Украины и России»

— Решение Путина об упрощенном порядке принятия в гражданство РФ жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей начало выполняться. Но его уже критикуют разные силы. Так, в самих оккупированных районах некоторые недовольны тем, что местные администрации активизировали принудительную ускоренную выдачу российских паспортов боевикам и своим служащим, за что требуют дополнительную плату. И еще опасаются, что эти первоочередники первыми и убегут в Россию в случае активизации боевых действий. В России тоже есть недовольные, считающие, что из-за новых сограждан вырастут расходы бюджета. Не говоря уже о том, что этот шаг негативно воспринят как в Украине, так и в мире. Говорят даже, что юридические действия, совершенные на основании выданных в Ростовской области паспортов, вообще не будут признаваться за границами России. Чем этот ход российских властей чреват для России и для урегулирования ситуации на Донбассе?

— Россия оккупировала территории, на этих территориях она делает то, что считает нужным, в нарушении всех международных соглашений. Чем это чревато для России — ничем, если Украина будет воспринимать это как нормальные события, если Украина не будет противодействовать этому. Ну ничем: торговля продолжается, все хорошо, все замечательно. «Гражданский корпус» «Азова» пытался перекрыть товарооборот с Крымом, и Станислава Краснова назвали агентом ФСБ за это. Ну прекрасно, все замечательно, всех все устраивает.

Вот вы говорите паспорта — на оккупированной немцами территории тоже выдавали аусвайсы, учитывали таким образом граждан оккупированных территорий Советского Союза.

— Те аусвайсы служили больше для учета, идентификации населения. А паспорта — это еще и соцзащита новых граждан России, траты из бюджета…

— Ну хорошо, и аусвайсы, кстати говоря, тоже соцзащита. Вы обращаете внимание на какие-то мелочи. То есть это не мелочи, это очень серьезные события. Захват заложников, эти моряки, преследования крымских татар, преследование крымчан за их политические позиции — это все надо отслеживать, это надо фиксировать, но это все вторичные события. Вот эта принципиальная ситуация, что сейчас происходит между Россией и Украиной — это первая задача, которую необходимо решать Зеленскому.

Выдача паспортов — это в большей степени пиар. Ну и решение каких-то технических вопросов для боевиков. Но это не принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос — это взаимоотношения Украины и России: что это — военные действия, состояние войны или это конфликт гражданский. Гражданский конфликт, в результате которого захватывается Крым — ну это смешно. Это абсурд, который 5 лет распространяет российская пропаганда.

Российской стороной, мы знаем, разработано огромное количество инструментов, которые позволяют сокращать потери от таких политических пропагандистских решений. Ну кто-то получит пенсию, а основная масса не получит. Или получит минимальную, может быть, меньшую даже, чем в Украине, пенсию. Решат они эту проблему. Это не существенно.

— Проведена ротация послов России в Беларуси. Вместо чекиста Бабича там будет работать психолог Мезенцев. В то же время говорят, что Бабич теперь будет курировать донбасские и закавказские недореспублики вместо Суркова. Как эти перестановки повлияют на обстановку на Донбассе? Возможно ли вооруженное обострение? И куда теперь могут перебросить самого Суркова?

— Почему вас это волнует? Да черт с ним, с Сурковым, он умеет решать свои проблемы. Ну перебросят куда-то, сейчас ходит, ищет какое-то направление, может быть, на американское направление, может быть куда-то еще. Почему вас это волнует?

*Владислав Сурков

«Нужно выбрать: либо решать проблему, либо ждать, пока ее решит Путин»

— Волнует не судьба Суркова, а то, где он может еще нагадить.

— Ну он нагадит или кто-то еще — какая разница. Вы сейчас анализируете конкретных исполнителей. Долбо*ба этого Бабича, который умеет решать проблемы грубым давлением, а не дипломатическими усилиями. На востоке Украины достаточно радикальные, так сказать, активисты действуют, люди, которые убивают. Ну к ним добавится еще один человек, который одобряет убийства, — Бабич. Может это привести к обострению? Конечно, может.

Если Украина будет отслеживать решения Путина и потом реагировать — ну так оно и будет. Это один из важных концептуальных вопросов: либо отслеживать решения Путина и быть зависимыми от этих решений, либо проводить независимую политику и заставить Путина отслеживать решения. Тоже мне события — Захарченко, Бабич. Это все существенно, это все можно анализировать, но это все вторично.

Первично то, что Украина до сих пор не проводит самостоятельной политики, а реагирует на план действий Путина, ожидает этот план. Это, кстати, очень типично: «А вот что будет», «Не будет ли усиления военных действий?» А может быть, надо подтянуть войска так, чтобы усиление военных действий стало бы просто невозможным.

Может быть, надо провести переговоры об усилении армии Украины, выполнить все-таки реформу армии. Чтобы к власти пришли не вороватые генералы, которые единственно что делают — воруют, а молодые, окончившие Вестпойнт, генералы или вообще военные украинцы, которые служат в армиях европейских стран и США. Вот решение проблем, а не гадание на кофейной гуще: что произойдет, если…

Нужно выбрать: либо решать проблему, либо ждать, пока ее решит Путин. Он с удовольствием решит эту проблему в Киеве, в этом нет никаких сомнений. В конце концов все шло к тому, чтобы так ослабить режим, так ослабить власть в Украине, чтобы уже в Киеве решать эти все проблемы с помощью там, не знаю, Медведчука, любой марионетки, которую Путин посадит. От Зеленского сегодня зависит: допустить этот сценарий Путина или реализовывать собственный сценарий.

— Несколько дней назад генконсульство России в Гуанчжоу предупредило россиян, что теперь китайские власти при въезде в Китай или транзите через эту страну будут проверять содержимое сотовых телефонов россиян — переписку, фото, видео. С чем это может быть связано?

— В России у власти чекисты. То, что делают чекисты в Соединенных Штатах, в Европе, в Китае — это создание агентурных сетей, очень мощная, направленная работа. Наверняка уже и в Пекине проходит этот «Бессмертный полк». Наверняка «Россотрудничество» уже финансирует какие-то структуры россиян в Китае, ну вот сто процентов! Это создание агентурных сетей. Но они этого не хотят, они не хотят, чтобы у них воровали секреты — технологические, военные, — они защищаются. Их можно понять. Китай — это полицейское государство, они могут себе позволить такую штуку.

— То есть можно сказать, что Китай активизировал борьбу с российским шпионажем?

— Видимо, Китай уже почувствовал эффект от проникновения российских агентурных сетей и пытается это дело сдержать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кремль по любому продолжит расшатывать ситуацию и насаждать идеи сепаратизма в разных регионах Украины.

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