Мир

Чиновники провели заседание в образе котиков из-за случайно включенного во время трансляции фильтра (фото)

Рутинное заседание правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва стало интернет-сенсацией. Во время онлайн-трансляции мероприятия в соцсети Facebook по ошибке был включен фильтр, из-за чего серьезные чиновники, обсуждавшие проблемы своего региона, предстали в образе милых котиков — с ушками и усиками.

Вскоре ошибка была исправлена и трансляция продолжилась в нормальном режиме. Однако пользователи успели сделать скринштоны, которые быстро распространились по сети, став вирусными.

Позже, как сообщает Daily Star, местный министр информации Шаукат Али Юсафзаи сообщил, что произошло недоразумение, поскольку их SMM-команда, одна из первых в Пакистане, еще только набирается опыта. К разочарованию пользователей, министр пообещал, что будут приняты все меры для того, чтобы такое более не повторилось.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB — Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) 14 июня 2019 г.

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