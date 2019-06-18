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Зеленский рассказал, о чем собирается говорить с Путиным во время первой встречи
Президент Владимир Зеленский намерен при встрече с Владимиром Путиным поднять вопрос о возвращении оккупированных Россией территорий под контроль Украины. Об этом Зеленский заявил немецким журналистам во время поездки в Берлин.
Немецкая газета Bild поинтересовалась у Зеленского, какой будет его первая фраза на встрече с российским лидером. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил на это президент.
«Крым — это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется… Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — добавил Зеленский.
Что касается Донбасса, то президент намекнул, что не против попробовать новые форматы переговоров.
«Мы пока что верим в Минский процесс. Мы надеемся, что это решение. Мы возобновляем встречи, чтобы договориться о прекращении огня и освобождении заключенных. Но мы не можем ждать еще 5 лет, потому что украинцы умирают каждый день. Если потребуется, мы найдем любой другой способ переговоров, либо в „нормандском“, либо в другом формате», — заявил он.
Напомним, ранее в Москве заявили, что предпочитают повременить с гипотетической встречей Путина и Зеленского, пока последний не озвучит четко свою политическую позицию. Российский президент не поздравлял Зеленского с вступлением в должность главы Украинского государства.
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