Тарута дважды назвал украинских военных боевиками: в сети показали скандальное видео

Политика

Народный депутат и бывший глава Донецкой области Сергей Тарута попал в скандал, поздравляя жителей Мариуполя с годовщиной освобождения города от российско-оккупационных войск. Политик дважды оговорился и назвал бойцов-защитников Украины «боевиками».

Говоря о событиях пятилетней давности, Тарута решил вспомнить тех, кто освобождал город от оккупантов. «Помним боевые действия. Ребята наши отдавали жизнь за свободу Мариуполя, за свободу Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали „боевики“, сделали жители Мариуполя — свободу Украины и разрушение проекта „Новороссия“… Хотел бы поблагодарить всех „боевиков“ всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу», — заявил Тарута.

На видеозаписи выступления слышно, как в толпе начинают кричать и свистеть после оговорки депутата о «боевиках».

Напомним, 15 июня Мариуполь праздновал пятую годовщину освобождения города. На центральной улице состоялся парад с участием добровольцев «Азова», бойцов Национальной гвардии, курсантов. Президент Владимир Зеленский 15 июня находился в городе, но на парад не пришел, а вечером отметился попыткой пробежать через струи фонтанов.

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