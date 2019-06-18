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Мир

В Египте ввели режим особого положения: что об этом известно

9:53 18 июня 2019 99
Силовики в Египте
Инф. «ФАКТОВ»

После того как в Каире прямо во время судебного заседания внезапно умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси, египетское министерство внутренних дел объявило в стране режим особого положения.

Как сообщает aa.com.tr, по всей территории Египта усилены наряды полиции, а отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы. Повышенные меры безопасности введены у государственных и частных структур, а также у церквей и мечетей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Египта Мохаммед Мурси был отстранён от власти летом 2013 года и помещен под домашний арест. Также арестам подверглись и лидеры движения «Братьев-мусульман». Популярность египетского лидера, победившего на первых в истории страны свободных демократических выборах, стала уменьшаться после начала гонений на журналистов, устранения политических противников, блокировки работы суда и парламента, что привело к экономическому спаду в стране.

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