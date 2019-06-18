Спорт

На параде по случаю исторического чемпионства «Торонто» в НБА устроили стрельбу: есть раненые (фото, видео)

Чемпионский парад по случаю первого в истории завоевания клубом из Канады («Торонто Рэпторз») звания сильнейшего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) едва не завершился трагедией.

Празднования, которые посетили около двух миллионов людей, начались в 10 утра по местному времени. Команда с чемпионским кубком проехала по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. Как сообщает телеканал CBC, в один из моментов было совершено четыре выстрела на пересечении улиц Бэй и Альберт, спровоцировавшие бегство людей и давку.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val — Gelek Besthairtsang (@GelekB) 17 июня 2019 г.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Ранения носят серьезный характер, однако жизням жертв стрельбы ничто не угрожает. Полиция задержала двух стрелков, у которых были изъяты две единицы огнестрельного оружия. Правоохранительными органами ведется расследование инцидента.

Примечательно, что даже в обстановке всеобщей паники не обошлось без добрых людей. В суматохе на параде потерялся мальчик, и чтобы найти его родителей, пришлось потрудиться не только полицейским, но и собравшимся фанатам. Болельщики запели «Мы нашли Лэндона» в надежде обнаружить родителей ребенка, и вскоре члены семьи к всеобщей радости воссоединились.

Отметим, что «Торонто Рэпторз», основанный в 1995 году, впервые в истории стал чемпионом НБА. По этому случаю соперник канадцев по финалу, «Голден Стэйт Уорриорз», решил поздравить чемпионов, выкупив полосу в газете «Торонто Стар», одном из крупнейших ежедневных изданий Канады, на которой разместили фотографию обнимающихся лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри защитника «Рэпторp» Кайла Лоури, сделав подпись: «Голден Стэйт Уорриорз поздравляет „Торонто Рэпторз“ с их историческим достижением и тем фактом, что чемпионский трофей прибыл в город Торонто».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что две легенды НБА завершили карьеру.

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