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На параде по случаю исторического чемпионства «Торонто» в НБА устроили стрельбу: есть раненые (фото, видео)
Чемпионский парад по случаю первого в истории завоевания клубом из Канады («Торонто Рэпторз») звания сильнейшего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) едва не завершился трагедией.
Празднования, которые посетили около двух миллионов людей, начались в 10 утра по местному времени. Команда с чемпионским кубком проехала по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. Как сообщает телеканал CBC, в один из моментов было совершено четыре выстрела на пересечении улиц Бэй и Альберт, спровоцировавшие бегство людей и давку.
Warning: bad language. Fans started running on Bay Street. #WeTheNorh pic.twitter.com/VpfOkEV5pz— Antonella Artuso (@suntooz) 17 июня 2019 г.
ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val— Gelek Besthairtsang (@GelekB) 17 июня 2019 г.
В результате инцидента пострадали четыре человека. Ранения носят серьезный характер, однако жизням жертв стрельбы ничто не угрожает. Полиция задержала двух стрелков, у которых были изъяты две единицы огнестрельного оружия. Правоохранительными органами ведется расследование инцидента.
Примечательно, что даже в обстановке всеобщей паники не обошлось без добрых людей. В суматохе на параде потерялся мальчик, и чтобы найти его родителей, пришлось потрудиться не только полицейским, но и собравшимся фанатам. Болельщики запели «Мы нашли Лэндона» в надежде обнаружить родителей ребенка, и вскоре члены семьи к всеобщей радости воссоединились.
Отметим, что «Торонто Рэпторз», основанный в 1995 году, впервые в истории стал чемпионом НБА. По этому случаю соперник канадцев по финалу, «Голден Стэйт Уорриорз», решил поздравить чемпионов, выкупив полосу в газете «Торонто Стар», одном из крупнейших ежедневных изданий Канады, на которой разместили фотографию обнимающихся лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри защитника «Рэпторp» Кайла Лоури, сделав подпись: «Голден Стэйт Уорриорз поздравляет „Торонто Рэпторз“ с их историческим достижением и тем фактом, что чемпионский трофей прибыл в город Торонто».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что две легенды НБА завершили карьеру.
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