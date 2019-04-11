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Две легенды НБА завершили карьеру: эмоциональное видео
Легендарные баскетболисты Дирк Новицки и Дуэйн Уэйд официально объявили о завершении карьеры. Свои последние матчи на профессиональном уровне игроки провели в заключительном туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по итогам которого их команды, «Даллас Маверикс» и «Майами Хит» соответственно, не пробились в плей-офф.
Обидно, что ни «Далласу», ни «Майами» завершить неудачный сезон на положительной ноте не удалось — «Маверикс» уступили на выезде «Сан-Антонио Сперс» (94:105), а «Хит» ничего не смогли противопоставить «Бруклин Нетс» (94:113). Впрочем, легенды НБА могут занести себе в актив свои заключительные поединки — Новицки набрал 20 очков, став самым результативным игроком своей команды, а Уэйд и вовсе набрал 25 очков, а также сделал 10 передач и 11 подборов, оформив трипл-дабл (так в баскетболе называют достижение игрока, набравшего в одном матче больше десяти очков, а также сделавшего больше десяти передач и подборов. — Авт.).
Дуэйн Уэйд («Майами Хит»)
Дирк Новицки («Даллас Маверикс»)
Добавим, что Новицки стал настоящей иконой для болельщиков «Далласа», проведя в команде 21 (!) сезон и завоевав вместе с «Маверикс» чемпионство в 2011 году. Уэйд же успел поиграть, кроме «Майами», за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс», но наибольших успехов достиг с «Хит», в составе которых провел 14 сезонов, трижды (в 2006-м, 2012-м и 2013-м годах) став чемпионом НБА.
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