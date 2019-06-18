Мишель Платини арестован во Франции

Спорт

Во вторник, 18 июня, в Нантере, пригороде Парижа, был арестован бывший президент УЕФА Мишель Платини. Как сообщает издание Independent, функционера взяли под стражу в связи с расследованием о выборе Катара хозяином чемпионата мира по футболу 2022 года.

Напомним, выборы страны-хозяйки ЧМ-2022 состоялись в 2010 году, по итогам которых Катар опередил Австралию, США, Южную Корею и Японию. Вскоре после оглашения результатов представителей страны Ближнего Востока обвинили в подкупе членов исполкома ФИФА, назвав даже конкретную сумму — 880 миллионов долларов.

В ходе расследования арбитражная палата комитета по этике ФИФА в октябре 2015-го отстранила Платини от занимаемой должности президента УЕФА на 90 дней. В декабре того же года бывший французский футболист был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016-го срок сократили до четырех лет.

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион Европы 1984 года в составе сборной Франции ближайшее время будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции (OCLCIFF) в Нантере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что председатель олимпийского комитета Японии подозревается в коррупции.

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