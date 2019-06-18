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На Жуковом острове поймали "полковника" с оружием: фото с места происшествия
В Голосеевском районе Киева на Жуковом острове полицейские заметили автомобиль Toyota, который имел вид заброшенного. Подсветив в салоне фонарем, в машине обнаружили подозрительные «тубусы».
Как сообщает «Киев Оперативный», через несколько минут к авто подошел мужчина, представился полковником Управления госохраны (документы не показал) и сказал, что это его машина.
Во время осмотра автомобиля прибывшей следственно-оперативной группой оказалось, что в салоне также находился автомат с патронами без разрешительных документов.
Полковнику пытался помочь некий генерал, который приехал на остров. Затем на место приехали сотрудники ГБР. В результате машина была перемещена на площадку Государственного бюро расследований.
Детали инцидента пока неизвестны.
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