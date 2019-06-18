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В 116 лет умерла старейшая жительница Европы (фото)
После того, как в возрасте 112 лет умерла старейшая жительница Великобритании, которая утверждала, что секретом ее долголетия был виски, в 116 лет скончалась старейшая жительница Европы, которая также занимала второе по старшинству место в мире. При этом итальянка Мария Джузеппа Робуччи считала, что так долго прожить ей помогала вера в Бога, здоровая диета, а также то, что она всегда избегала алкоголя.
Мария Джузеппа, проживавшая в городе Фоджа, отметила 116-летие 20 марта. Ее муж Никола Наргизо, как пишет Daily Mail, скончался в 1982 году. Долгие годы они вместе работали в деревенском баре. У супругов родилось пятеро детей. Робуччи также была бабушкой девяти внуков и 16 правнуков. Титул старейшей европейски перешел к ней в декабре 2017 года, когда умерла 116-летняя испанка Ана Вела.
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