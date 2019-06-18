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- 15:20 Сборная Украины обыграла Пуэрто-Рико и уступила России на ЧМ по баскетболу 3х3
Сборная Украины обыграла Пуэрто-Рико и уступила России на ЧМ по баскетболу 3х3
Мужская сборная Украины успешно стартовала на чемпионате мира по баскетболу 3×3, который проходит в Амстердаме (Нидерланды).
В первый день соревнований наша команда, занимающая в рейтинге 12-е место из 20 участников мирового первенства, в составе Антона Давидюка, Александра Сизова, Станислава Тимофеенко и Максима Закурдаева сыграла два матча. В первом поединке подопечные Олега Юшкина в напряженном поединке вырвали победу у Пуэрто-Рико (21:19), при этом по ходу встречи наши ребята уступали в счете в три очка, а затем «желто-синие» в принципиальном противостоянии встретились с Россией, которая перед этим сенсационно уступила Монголии. Долгое время по ходу встречи команды шли нога в ногу, но украинцы прозевали финишный спурт соперника и в итоге уступили — 14:21.
В других матчах нашей группы зафиксированы следующие результаты: Россия — Монголия — 12:14, Эстония — Пуэрто-Рико — 18:21. Поединок Монголия — Эстония будет сыгран позже.
Положение команд: 1. Монголия — 2 победы (2 матча), 2. Россия — 1 (2), 3. Украина — 1 (2), 3. Пуэрто-Рико — 1 (2), 4. Эстония — 0 (2).
Свои следующие матчи на турнире подопечные Олега Юшкина проведут в четверг, 20 июня, когда сыграют с Эстонией (начало — в 11:50 по киевскому времени) и Монголией (14:50).
Отметим, что на чемпионате мира выступают 20 команд, распределенные на четыре группы. По итогам группового турнира в четвертьфинал выходят по две лучшие команды. Действующим чемпионом мира по баскетболу 3×3 является сборная Сербии (всего в активе балканцев четыре титула сильнейшей сборной мира), наивысшее достижение украинской команды — третье место на ЧМ-2012 в Греции.
Также на чемпионате мира сыграет и женская сборная Украины. Наши девушки попали в одну группу с Россией, Италией, Новой Зеландией и Индонезией. В среду, 19 июня, «желто-синие» сыграют с Россией (начало — в 13:55 по киевскому времени) и Италией (15:15), а в пятницу, 21 июня, — с Новой Зеландией (10:55) и Индонезией (12:45).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по баскетболу осталась без главного тренера.
Фото FIBA
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