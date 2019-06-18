Подскажут дорогу и помогут найти Wi-Fi: в Одессе появился туристический патруль

Общество

В Одессе волонтеры взялись дежурить в самых оживленных уголках города, чтобы помочь гостям отдохнуть и сориентироваться на местности. Для этого они вооружились картами и путеводителями, которые бесплатно раздают туристам. Также молодые люди подробно отвечают на вопросы приезжих.

Ребята — несколько десятков студентов одесских вузов — одеты в белые брендированные футболки с якорями. На груди приколот бейджик с именем. Каждый волонтер владеет несколькими иностранными языками.

«Они работают в разных местах скопления туристов — на вокзале, у популярных пляжей, в центре города, — говорит координатор проекта туристических волонтеров Алена Дяченко. — За помощью к каждому из них обращается около двух десятков человек в день».

Кроме того, студенты ведут анкеты. Собранная в них информация, по словам координаторов проекта, поможет составить портрет среднестатистического туриста.

Сами «патрульные» рассказывают, что туристы обычно спрашивают об очень известных объектах показа, а также интересуются, где можно воспользоваться свободным доступом к Wi-Fi. А еще — о том, что именно в городе происходит: какие концерты, фестивали, массовые зрелищные мероприятия. Некоторые интересуются, как найти жилье, если спонтанно приехали в Одессу и заранее не решили этот вопрос.

Волонтеры, в частности, подскажут дорогу, помогут найти кафе или, скажем, туалет, разобраться с маршрутами городского транспорта.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, на каких одесский пляжах можно купаться без угрозы для здоровья. Проведя исследования, специалисты Одесской областной лаборатории Минздрава Украины не запретили купаться только на двух из восьми городских пляжей.

А в курортном поселке Затока под Одессой на днях ввели двухмесячный карантин из-за бешеной кошки.

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