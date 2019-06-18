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СМИ узнали о планах "Укрзалізниці" возобновить сообщение с Донецком и Луганском
Правительство Украины утвердило стратегию «Укрзалізниці» на период до 2023 года, которая учитывает возможность восстановления железнодорожного сообщения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, которое было прекращено в марте 2017 года.
По расчетам перевозчика, в случае, если запрет прямых железнодорожных перевозок будет отменен, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году выйдет на 40% от показателей 2016 года, а уже в 2030 году объемы перевозок могут быть полностью восстановлены, сообщает Лига.
На 19 июня в Минске запланировано очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.
Напомним, ранее на заседании ТКГ обсуждалось предложение о снятии ограничений в отношении неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, однако эта информация вызвала шквал критики в Украине. Впоследствии оказалось, что автором идеи о снятии ограничений был не второй президент Украины Леонид Кучма, а представители сепаратистов, которых поддержали россияне. Как заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, Украина на заседании настаивала на необходимости отмены так называемого «внешнего управления» украинскими предприятиями на Донбассе.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...