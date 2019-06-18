Легкие рецепты освежающих холодных супов: легко и быстро (фото)

Стиль жизни

В жару порой не хочется есть ничего. А если и есть, то только что-то легкое, с охлаждающим эффектом. В числе таких блюд — холодные супы: окрошка, гаспачо, свекольник. Сегодня они занимают топовые позиции в ресторанах и почетные места в холодильниках у гурманов. У каждого повара, как правило, свой особенный секрет. О том, как в зной приготовить гаспачо и холодный огуречный суп, «ФАКТАМ» рассказал известный украинский скульптор и гурман Олег Пинчук. К слову, блюда по его рецептам можно заказать в модных киевских ресторанах.

— Когда на улице зной, спасение — холодные супы, — говорит Олег Пинчук. — Это испанский томатный суп гаспачо и традиционная окрошка на кефире. И, конечно, холодный борщ — холодник. Традиционно он готовится на основе отваренной свеклы, а я рецепт усовершенствовал. Абсолютно ничего не варю. Ведь при термической обработке овощей теряются витамины. Сырую свеклу, помидоры без кожуры, огурец, болгарский перец, молодой чеснок и лук измельчаю в блендере. Затем все это охлаждаю, и блюдо готово к употреблению. Какая вкуснятина! Очень люблю готовить и гаспачо.

Олег Пинчук: «Когда на улице зной, спасение — холодные супы»

— Его рецептов существует великое множество. В одном из ресторанов как-то довелось попробовать даже клубничный гаспачо.

— Да, это правда, рецептов немало. И о клубничном гаспачо я тоже знаю. Но поделюсь рецептом традиционного томатного супа. К слову, гаспачо у меня сейчас есть в холодильнике. И я уже с нетерпением жду обеда, когда смогу этим замечательным блюдом насладиться.

Гаспачо Помидоры без кожуры, огурцы, репчатый лук и красный перец измельчите в блендере до состояния пюре. Добавьте свежевыжатый томатный сок, кинзу, базилик или тимьян, сок лимона (или лайма) и оливковое масло. Тщательно перемешайте. Украсьте гаспачо зеленью и кубиками болгарского перца. Подавайте охлажденным с хрустящими гренками. Для их приготовления разогрейте сковороду, на умеренном огне обжарьте в оливковом масле чеснок. Нарежьте хлеб кубиками и жарьте до золотистой корочки, постоянно переворачивая. И приятного аппетита!

— Я не раз пробовал этот суп в Испании, но самый вкусный гаспачо ел в гостях у испанского посла, — продолжает Олег Пинчук. - Подавали его с хамоном. Это было настоящее объедение! А еще очень люблю традиционную окрошку с редиской, огурчиком, укропом, петрушкой, докторской колбаской, перепелиным яйцом… Делаю ее обычно на кефире. Важно, чтобы докторская колбаса была хорошего качества. Ее можно заменить полукопченой колбаской или копченым мясом. Овощи берите свежие домашние. Идеальный вариант — если они только что собраны на огороде. У таких овощей особый вкус и аромат. Пикантности блюду добавит и смесь ароматных итальянских трав. Но это на любителя.

Важно, чтобы все ингредиенты в окрошке были нарезаны небольшими кубиками. Также очень вкусный и холодный огуречный суп по-болгарски. Он немного напоминает нашу окрошку, но еще более легкий, менее калорийный. Его приготовление займет не более 15 минут, но какое получаешь от него наслаждение!

— Поделитесь рецептом?

— С огромным удовольствием! Надеюсь, что это блюдо многим придется по вкусу.

Холодный огуречный суп по-болгарски (на фото в заголовке) Для приготовления четырех порций возьмите один крупный огурец, 4 веточки мяты, литр кефира, 2 столовые ложки лимонного сока или лайма, соль и черный перец по вкусу. Для декорирования — еще четыре веточки мяты. Охладите четыре глубокие тарелки или пиалы в холодильнике. Большой огурец натрите вместе с кожурой на крупной терке. Измельчите мятные листья, как любую другую зелень. Смешайте с огурцом. Добавьте йогурт, сливки и лимонный сок, посолите, поперчите и перемешайте. Разлейте по тарелкам. В каждую можно добавить по паре кубиков льда. Украсьте веточками мяты. И приятного аппетита!

— Сочетание мяты и огурца не совсем привычно, но оригинально.

— Да, это так. Кефир можно заменить нежирным йогуртом. Также можно добавить в каждую тарелку по ложечке сметаны. При желании дополните суп вареными креветками. Не бойтесь экспериментировать, как это делают знаменитые повара. Этот суп очень хорошо охлаждает в знойный день. Сразу чувствуешь себя бодро, появляется вдохновение творить.

— А какие напитки лучше всего у вас в семье идут в жару?

— Холодный узвар из сухофруктов и яблочный компот. Мы его варим из маленьких свежих яблок. Чем их больше в напитке, тем лучше, насыщенней вкус. Уже в охлажденный компот добавляю немного меда. И чувствую себя превосходно! Яблоки из моего сада. Вообще я сторонник всего натурального, потому предпочитаю овощи и фрукты, которые выращиваю лично. У меня растут свои огурцы, помидоры, болгарский перец, капуста, лук, зелень. Все это на большой грядке выглядит, как картина.

— Что предпочитаете в зной на десерт?

— Клубнику с мороженым. Ягод добавляю побольше. Они сейчас такие вкусные и ароматные. Никаких сиропов с ароматизаторами не использую. Натуральное не только полезнее, но и вкуснее!

— Куда планируете ехать летом в отпуск? Наверное, в какие-то дальние края?

— Да какой отпуск?! Я недавно вернулся из Шанхая, где участвовал в симпозиуме по традиционному искусству. Очень устал от длительного перелета, поэтому сейчас предпочитаю отдыхать дома на свежем воздухе. К слову, китайская кухня вкусная, но мне под конец пребывания в Шанхае так захотелось борща, что не могу передать!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как спастись от жары: что пить, есть и как одеваться при температуре за 30 градусов.

Фото в заголовке автора

Фото из альбома Олега Пинчука

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