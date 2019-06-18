Спорт

Бывшие знаменитые футболисты Пол Гаскойн и Винни Джонс спустя три десятилетия повторили легендарную фотографию 1988 года. Тогда, в ходе знаменитого матча Кубка Англии между «Ньюкаслом» и «Уимблдоном», выступавший за последних Джонс схватил Гаскойна, уж простите, за яйца. «Уимблдон» выиграл ту встречу, а впоследствии завоевал Кубок Англии, одолев в финале «Ливерпуль».

«Это было очень больно. Я боялся этой игры, ведь был новичком в большом футболе. Обычно перед матчем тренер давал мне установку: „Ты будешь играть против такого-то и такого-то“, а тут просто пожелал удачи. Я не понял, что он имеет в виду. Но когда выходили на поле, я почувствовал тяжелое дыхание в затылок. „Привет, Винни“, — все, что я смог пропищать», — вспоминал совсем недавно Пол Гаскойн.

«Тогда было не так много камер, как сейчас. Прием мне показал тренер лет в 10−11, сказав, что если соперники подходят слишком близко, просто хватай их за причиндалы. Я решил попробовать тогда — сработало», — признался Винни Джонс.

Именно эта фотография утвердила за Джонсом реноме крайне грязного футболиста, а Гаскойн по итогам сезона-1987/1988 получил приз лучшему молодому игроку чемпионата Англии.

В настоящее время Гаскойн и Джонс совершают тур по Англии и Уэльсу, встречаясь с болельщиками. Реконструкция знаменитого фото придумана для продвижения тура, где также участвуют Петер Шмейхель, Паоло ди Канио и другие известные футболисты прошлого, игравшие на Туманном Альбионе.

Кстати, Гаскойн даже выставил в Facebook на продажу вот такие рамочки c фото. По 35 фунтов стерлингов (39 евро) за штуку.

Напомним, что у Пола Гаскойна после завершения карьеры были серьезные проблемы с алкоголем, и его даже включили в список знаменитостей, которые должны были умереть в 2018 году. А вот бывший футболист сборной Уэльса Винни Джонс сделал яркую актерскую карьеру, став звездой Голливуда. Достаточно вспомнить лишь несколько фильмов с его участием — «Карты, деньги и два ствола», «Большой куш», «Костолом». Партнерами экс-футболиста по съемочной площадке были такие известные актеры как Николас Кейдж, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Джейсон Стейтем, Роберт Де Ниро, Джон Траволта, Хью Джекман, Хэлли Берри.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарного английского футболиста обвиняют в сексуальных домогательствах.

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