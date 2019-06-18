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Политика

Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины определились со своим кандидатом в Раду

17:07 18 июня 2019 31
Сергей Коровченко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Ветераны АТО, солдаты и волонтеры Черниговщины хотят иметь своего представителя в парламенте. Они поддержали кандидатуру известного правозащитника и общественного деятеля Сергея Коровченко. Выдвижение состоялось 17 июня в городе Прилуки Черниговской области.

По словам волонтеров и ветеранов, им нужен представитель, который будет заниматься реальными делами, в частности, помогать солдатам на передовой и работать над усилением обороноспособности страны.

«Сергей Коровченко — это человек, который не словом, а делом помогает нашим ребятам на фронте. Мы еще ни разу не получали отказа, он на связи и днем, и ночью. Работа волонтеров была бы невозможной без таких настоящих патриотов. От имени волонтерской организации и воинов-защитников я хочу поблагодарить Сергея Коровченко за помощь. Мы поддерживаем его кандидатуру в народные депутаты. С такими политиками Украина станет сильной, и мы победим врага. Победа будет за нами!» — заявил во время выдвижения председатель общественной организации «Патриот Прилуки» Александр Дуденок.

Сергей Коровченко баллотируется по 210-му одномандатному избирательному округу, который включает в себя Прилуцкий, Бобровицкий и Козелецкий районы Черниговской области.

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