Хакеры атаковали сайт Нацбанка Украины

Украина

Национальный банк во вторник, 18 июня подвергся внешней DDoS атаке, в связи с чем его корректную работу до сих пор восстанавливают. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в Facebook.

Несмотря на то, что там заверили в отсутствии опасности для критически важной электронной инфраструктуры, в т. ч. системы электронных платежей, электронной почты и внутренней компьютерной сети НБУ, принято решение о размещении данных об официальном курсе гривни на 19 июня на странице в Facebook.

«В связи с ограниченным функционированием сайта обнародуем официальный курс гривни на официальной странице в Facebook. Официальный курс гривни на 19 июня 2019 року рассчитан на уровне 26,388 427 за доллар США», — говорится в сообщении НБУ.

Напомним, в конце февраля мощной кибератаке подвергся официальный сайт Центризбиркома, однако в МВД опровергли информацию об успешности действий кибертеррористов предположительно из РФ.



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