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Хакеры атаковали сайт Нацбанка Украины
Национальный банк во вторник, 18 июня подвергся внешней DDoS атаке, в связи с чем его корректную работу до сих пор восстанавливают. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в Facebook.
Несмотря на то, что там заверили в отсутствии опасности для критически важной электронной инфраструктуры,
«В связи с ограниченным функционированием сайта обнародуем официальный курс гривни на официальной странице в Facebook. Официальный курс гривни на 19 июня 2019 року рассчитан на уровне 26,388 427 за доллар США», — говорится в сообщении НБУ.
Напомним, в конце февраля мощной кибератаке подвергся официальный сайт Центризбиркома, однако в МВД опровергли информацию об успешности действий кибертеррористов предположительно из РФ.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?