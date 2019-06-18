- 18:16 Bitcoin резко взлетел в цене: что происходит с главной криптовалютой
- 18:03 Поехала в столицу искать брата: пропавшую 11-летнюю девочку из Винницкой области нашли под Киевом
- 17:58 Овну звезды сулят карьерный рост, а Рыбам — проблемы на работе: гороскоп на эту неделю
- 17:56 Своевременное введение рынка электроэнергии — это экзамен для власти
- 17:46 Покупка б/у авто через интернет: на что обращать внимание и как общаться с продавцом
- 17:38 После встречи с Зеленским Меркель публично заявила о желании вернуть Россию в ПАСЕ
- 17:36 Хакеры атаковали сайт Нацбанка Украины
- 17:12 В Генштабе назвали количество российских военных на Донбассе, в Крыму и вдоль границы с Украиной
- 17:11 Стало известно, почему Юлия Началова переписала квартиру на возлюбленного: продолжение скандала
- 17:07 Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины определились со своим кандидатом в Раду
- 16:59 Лучевая болезнь, депрессия и отчаяние: почему покончил с собой Валерий Легасов
- 16:58 На новом пешеходном мосту в Киеве заметили мотоциклиста: сеть взорвалась с новой силой
Своевременное введение рынка электроэнергии — это экзамен для власти
Запуск рынка электроэнергии с 1 июля станет экзаменом для президента Владимира Зеленского. Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
«Рынок таки нужно запускать, потому что иначе последствия будут, мягко скажем, неоднозначными. И это будет очень хорошей, с моей точки зрения, не оценкой, а таким первым экзаменом для господина Зеленского, на чьей стороне он играет. Либо на стороне каких-то финансово-промышленных групп, либо на стороне общества», — заявил Марунич.
Эксперт напомнил, что запуск рынка электроэнергии является обязательством Украины перед Евросоюзом, в случае невыполнения которого страна не получит в этом году макрофинансовую помощь от ЕС в размере полмиллиарда евро, что негативно скажется на финансовой стабильности в Украине.
«Если мы с 1 июля не запустим рынок, то Европа нам откажет в следующем транше, который мы должны получить в этом году. И это может повлиять на финансовую стабильность. Европа нас лишит этой поддержки, если мы не выполним свое домашнее задание из-за различных интриг», — подчеркнул Марунич.
Эксперт отметил, что правительство уже приняло ряд решений, которые нивелируют возможные риски при запуске рынка, и нет никаких оснований его откладывать.
«Кабинет министров принял ряд мер, которые нивелируют последствия. Они действительно ввели эти спецобязательства, и тариф для населения не должен повыситься, что было основной угрозой», — заявил Марунич.
Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии». Запуск рынка — обязательство Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.