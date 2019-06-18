Политика

Выборам быть: глава ЦИК поставила точку в скандале с указом Зеленского

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, к его юрисдикции относится только определение конституционности указа президента Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом в интервью ВВС News Україна заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

При этом она не смогла спрогнозировать, что будет делать ЦИК, если указ будет признан неконституционным.

В этом случае указ должен быть отменен, а значит у ЦИК нет законных оснований расходовать бюджетные средства.

«Очень много вопросов возникает. Я должна видеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос», — сказала Слипачук, отметив, что стартовавший процесс подготовки к выборам не может быть отложен или на какое-то время остановлен.

Конституционный суд планирует обнародовать решение по представлению народных депутатов о неконституционности решения президента о роспуске Рады ориентировочно до 28 июня. Президент Украины считает, что решение суда будет «однозначным» и внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июня.

В свою очередь оппоненты Зеленского в Раде придерживаются другого мнения, настаивая на отсутствии у него оснований для досрочного роспуска парламента.



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