Война везде: в Горловке продают конфеты-"гранаты" (фото)

Общество

В оккупированной Горловке Донецкой области появились в продаже конфеты в виде боевых гранат. Об этом сообщают в соцсетях возмущенные местные жители. Фотографию леденцов-«гранат» пользователи выложили на страницу аккаунта Nova Gorlivka, намекнув, что идея создания конфет такой формы явно исходит из Путинской пропаганды милитаризации. Автор поста напомнил также о том, что на днях в Горловке подорвался на гранате отдыхавший у озера мужчина.

«По поводу вчерашнего „ЧП“ на ставке — ничему уже не удивляемся, как что в Горловке продаются такие „леденцы ху*ла“ в виде гранат… 28 „фуфлей“…» — пишет автор, имея в виду, что стоит такая продукция 28 российских рублей (11 гривен 55 копеек — за конфету на палочке).

Что касается упомянутого несчастного случая, то он произошел 15 июня в Горловке в районе Пятовского ставка. Мирный житель подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщили в социальных сетях. По словам отдыхавших с ним друзей, он отошел к кустам и там раздался взрыв. Мужчина получил травму, несовместимую с жизнью. На сайтах оккупантов в сводках криминальной хроники эту информацию подтвердили.

Фотография леденца-«гранаты» быстро распространилась по социальным сетям, и украинцы, живущие по обе стороны линии разграничения, не оставили под этим фото ни единого одобрительного комментария:

«Бедные дети»;

«Нужно все это скупить, начинить взрывчаткой и оркам (боевикам. — Авт.) в часть привезти»;

«Ну, хоть бы кто о безопасности детей подумал! Как им теперь объяснять, что гранаты -это опасно, если их можно есть? Вот уже уроды с больной фантазией»;

«Конфеты для маньяков»;

«Ждем тортиков в виде бомб. Ну, в РФ детям коляски в виде танков же делают и малышню с ног до головы обернули в камуфляж. Значит, у нас (на оккупированных территориях. — Авт.) пойдут дальше: начнут производить для ребятни горшки-торпеды», — пишут в комментариях.

Ранее в сети показали фото гнилых сосисок с червями, которые продают в донецком супермаркете. Автор шокирующих снимков уточнил, что испорченный продукт был приобретен в магазине «Караван» на улице Донской.

«ФАКТЫ» также рассказывали о том, что в магазинах на оккупированном Донбассе продают опасный для здоровья «сыросодержащий» продукт — что-то, отдаленно напоминающее по форме плавленый сырок, сплошь покрыто толстым слоем зеленой плесени.

Скриншот со страницы Nova Gorlivka

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