Сын "Гиви" не станет офицером: боевики закрывают военное училище в Донецке (фото)

Общество

В подконтрольном боевикам Донецке закрывается так называемое «военное училище». Объявление об этом появилось на сайте так называемого «вуза».

«В связи с изменением одного из учредителей Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» (далее ГОУ ВПО «ДОНВОКУ») «Министерства обороны Донецкой Народной Республики» (далее «УМН ДНР»), а также результатам анализа кадрового заказа по программам подготовки специалитета в интересах республиканского вооруженного органа исполнительной власти специальной компетенции, реализующего государственную политику в сфере обороны: Прекратить набор кандидатов на обучение на 2019/2020 учебный года в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», — написано на сайте.

Объявление о прекращении набора курсантов появилось несколько неожиданно: только 20 апреля текущего года «вуз» провел день открытых дверей.

— Обратите внимание на аббревиатуру «УМН ДНР» — это управление так называемой «народной милиции». Это организация — прикрытие для участников незаконного вооруженного формирования «ДНР», которые состоят на службе у оккупантов и берут участие в боевых действиях против украинской армии. Не вписывается общевойсковое училище в легенду про «народную милицию», — прокомментировал «ФАКТАМ» полковник Генштаба Виктор Шидлюх, заместитель управления Центрального научно-исследовательского института Вооруженных Сил Украины. — Ведь своей «армии» и «министерства обороны» в так называемой «республике» после ликвидации главаря «ДНР» Александра Захарченко 31 августа 2018 года вскоре не стало. «Царя» -- Михаила Кононова, носившего должность «министра обороны» лишили этого «титула». А как может «УНМ ДНР» — «народная милиция», другими словами или так называемое «ополчение» готовить боевых офицеров?

А если этих «офицеров» и выпускали, то кому они нужны? В объявлении так сказано: «по результатам анализа кадрового заказа». То есть, потребности в армейских офицерах в квазиреспублике нет. В российской армии полно своих офицеров, которые и занимают все офицерские должности в командовании военной операцией на Донбассе — вплоть до командиров взводов. Это уже давно установленный факт. А местные нужны лишь как «мясо» на передовой. Зачем им еще и какие-то деньги за звания доплачивать? А кто их будет в звании повышать, и на основании чего — их диплома «ДНР»? Их могли продвигать только такие же ряженые «генералы», как Захарченко и Кононов, покуда из бандформирование называлось «армия ДНР»? Кстати руководит этим «вузом» такой ряженый «генерал-майор», бывший участник еще советской войны в Афганистане Михаил Тихонов.

Обратите внимание и на меценатов, которые содержали училище — они также указаны на сайте «вуза» — все они в России: региональная общественная организация ветеранов военной службы «Союз десантников Таганрога», Международный центр развития социально-значимых проектов «Святые лавры Руси Православной», «Гуманитарная программа по воссоединению народов Донбасса», которая также финансируется Россией. Очевидно, что даже то небольшое количество курсантов, которое там есть, им стало дорого содержать.

Так что 17-летнему Сергею Толстых, сыну ликвидированного главаря боевиков «Гиви» — Михаила Толстых, который в прошлом году из нелегитимного Донецкого «военного лицея» перешел на учебу в такое же нелегитимное «военное училище», не светит стать боевым офицером в Донецке. Осиротевший подросток мечтал о карьере «офицера в «МВД, МЧС или МГБ ДНР», — как он сам заявлял в своем интервью прессе оккупантов в прошлом году. Мальчик может, конечно, пойти потерять время в нелегитимно действующем «Донецком юридическом институте». Или может попытать счастья в России.



Сергей Толстых сын ликвидированного боевика «Гиви», Михаила Толстых

Кстати, для меня очевидно, что это «военное училище» и пополняется таким контингентом: дети погибших боевиков и обнищавших местных жителей, которым сложно прокормить своих детей и нет возможности отправить их на обучение в вузы на мирной территории Украины или уже в России, кому она ментально ближе.

— Закрывают только сейчас? — удивился другой собеседник «ФАКТОВ», подполковник Сергей Бобер, заместитель начальника Информационно-издательского Центра Национальной Гвардии Украины, который ранее закончил этот вуз и сам там преподавал. — Училище готовило заместителей командиров по воспитательной работе, кому они теперь нужны в оккупации? Если во времена СССР мы ежегодно выпускали порядка 600 лейтенантов, которых распределяли во все рода войск по всему бывшему Союзу и за границу (туда, где был советский военный контингент), то с распадом СССР такое количество «замполитов» стало не нужно. Первого сентября 1995 года училище было закрыто. Зачем это училище открыли в 2015 году, не понимаю. И куда будут девать тех, кого выпустят, не представляю. По моим сведениям, на сегодня в «вузе» находятся в целом около 150−200 «курсантов», которые никому не нужны с такими «дипломами».

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