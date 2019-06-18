- 22:36 Фартовую кофту Гвардиолы продали с аукциона
- 22:28 Дети продают сигареты в палатке: фото из Харькова шокировало сеть
- 22:27 Сын "Гиви" не станет офицером: боевики закрывают военное училище в Донецке
- 22:03 Обольстительная Тина Кароль взбудоражила сеть постельными кадрами
- 21:59 Не стоит переживать: Ульяна Супрун рассказала о пользе пчелиных укусов
- 21:24 Пентагон выделит Украине крупную сумму на развитие ВСУ
- 21:11 Уже висел в петле: полицейская ушла домой на обед и спасла соседа от самоубийства
- 20:59 Микс из алкоголя из наркотиков: в Киеве пациент больницы напал на врачей прямо в реанимации
- 20:41 Ветеран боевых действий на Донбассе подорвал себя гранатой, его сожительнице удалось спастись
- 20:31 Конфетка: Леся Никитюк поразила ярким образом, как у Кендалл Дженнер
- 20:29 В Бахмуте на Донетчине крупный пожар: столб дыма видно издалека
- 19:56 Война везде: в Горловке продают конфеты-"гранаты"
Дети продают сигареты в палатке: фото из Харькова шокировало сеть
В сети показали вариант летнего заработка детей в Харькове — там один из предпринимателей привлек несовершеннолетнюю девушку к продаже… сигарет. Фото из одной из торговых точек появилось в Twitter.
Его автор отметил, что снимок был сделан на рынке по проспекту Героев Труда.
В комментариях один из пользователей отметил, что лично видел, как к палатке подходила полиция, однако полицейским «показывали какие-то бумажки и те уходили ни с чем».
«Торгуют тут уже долго и еще новые точки с сигами появляются», — отметил пользователь с ником Андрей.
Тем не менее нашлись и те, кто оправдал использование детского труда в табачном бизнесе.
«Пусть лучше торгует, чем обклеивает объявлениями столбы и дома», — считает пользователь Б*ский котик.
Напомним, Верховная Рада провалила рассмотрение законопроектов, касающихся защиты общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма, однако планы по запрещению рекламной выкладки сигарет и табачных изделий на витрине в торговых точках сохраняются. Также готовится ужесточение запрета на курение в общественных местах и увеличение штрафных санкций. Минимальный штраф за нарушение курения в неустановленных местах предлагается установить в размере от 3-х до 15-ти необлагаемых минимумов доходов граждан (51 — 255 грн, максимальный — от 170 до 680 гривен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..