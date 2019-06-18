Дети продают сигареты в палатке: фото из Харькова шокировало сеть

Общество

В сети показали вариант летнего заработка детей в Харькове — там один из предпринимателей привлек несовершеннолетнюю девушку к продаже… сигарет. Фото из одной из торговых точек появилось в Twitter.

Его автор отметил, что снимок был сделан на рынке по проспекту Героев Труда.

В комментариях один из пользователей отметил, что лично видел, как к палатке подходила полиция, однако полицейским «показывали какие-то бумажки и те уходили ни с чем».

«Торгуют тут уже долго и еще новые точки с сигами появляются», — отметил пользователь с ником Андрей.

Тем не менее нашлись и те, кто оправдал использование детского труда в табачном бизнесе.

«Пусть лучше торгует, чем обклеивает объявлениями столбы и дома», — считает пользователь Б*ский котик.

Напомним, Верховная Рада провалила рассмотрение законопроектов, касающихся защиты общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма, однако планы по запрещению рекламной выкладки сигарет и табачных изделий на витрине в торговых точках сохраняются. Также готовится ужесточение запрета на курение в общественных местах и увеличение штрафных санкций. Минимальный штраф за нарушение курения в неустановленных местах предлагается установить в размере от 3-х до 15-ти необлагаемых минимумов доходов граждан (51 — 255 грн, максимальный — от 170 до 680 гривен.



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