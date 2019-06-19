Украина

Где в Киеве в ближайшие дни ограничат движение транспорта (адреса)

«Киевавтодор» продолжает ремонтировать дорожное покрытие в городе, поэтому на ряде объектов вводятся временные ограничения:

- с 06:00 19 июня до 20:00 30 июня — на пересечении бульвара Вернадского, улицы Академика Ефремова и проспекта Палладина.

- c 21:00 18 июня до 06:00 19 июня закроют движение на улице А. Малышко (между домами №№ 1 и 3);

- с полуночи 22 июня приступают к капремонту путепровода на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с ж/д путями Киев-Волынский — Святошин (возле платформы Борщаговка), из-за чего движение в направлении к центру ограничат (работы продлятся до конца текущего года), в 2020 году запланирован ремонт проезжей части в направлении Кольцевой дороги.

Напомним, что до 06:00 8 июля частично ограничат движение транспорта на Южном мосту в первой и второй полосах в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.

Сейчас ремонт левой стороны Русановского метромоста, где укладывают асфальт (восстанавливают также и низ конструкции, укрепляя весь переход), вышел на финишную прямую. А на правой стороне сооружения приступят к работам через пару месяцев. При ремонте выявили большие дефекты внутри конструкции (с 1965 года мост не ремонтировался), поэтому пришлось на ходу корректировать объем работ. Объект планируют сдать до конца текущего года.

Дорожники предупреждают и пешеходов, которые в связи с ремонтом не смогут воспользоваться мостом на Аллее Героев Небесной Сотни, — запрет действует до 22 августа.

Напомним, что 23 июня с 11:00 до 22:00 на Крещатике будут праздновать День молодежи и там предусмотрено ограничение/запрет движения всех видов транспортных средств с 16:00 22 июня до 5:00 24 июня (от пересечения улиц Крещатик и Прорезная до пересечения Крещатика с улицей Богдана Хмельницкого). Монтаж конструкций и оборудования для организации и проведения мероприятия будет осуществляться на указанном участке главной столичной улицы с 16:00 22 июня до 6:00 23 июня, демонтаж — с 22:00 23 июня до 6:00 24 июня.

А «Киевпасстранс» сообщил о некоторых изменениях в маршрутах городского транспорта, связанных с ремонтными работами.

Так, 19−22 июня из-за ремонта на пересечении проспекта Гагарина и улицы Хоткевича для трамваев №№ 28, 33 ввели сокращенный режим работы. Последние рейсы

- № 28 — от станции метро «Лесная» в 23:04, 23:19, от улицы Милославская — в 23:53, 00:07;

- № 33 — от ДВРЗ — в 23:06, 23:20, от улицы С. Лифаря (Сабурова) в 00:01, 00:15.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие изменения внесены в работу пассажирского городского транспорта и с чем это связано.

Кроме того, «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве в последние дни наблюдается сильное загрязнение воздуха, медики рекомендуют горожанам защищаться масками или фильтрами для носа и пить больше воды.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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