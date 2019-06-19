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В полиции предупредили о перебоях в работе спецлинии «102» 19 июня: куда звонить
19 июня с 9:00 до 17:00 вероятны перебои в работе спецлинии «102» — в связи с обновлением программного обеспечения сервера службы. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Николаевской области.
Для своевременности реагирования полиции на заявления и сообщения гражданам предлагают обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений полиции Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции MyPol.
В полиции напомнили номера дежурных частей:
- Центральный отдел полиции ГУНП: (0512)53−12−71;
- Ингульский отдел полиции ГУНП: (0512)53−13−39, 21−61−11;
- Заводской отдел полиции ГУНП: (0512)53−13−31, 34−11−98;
- Корабельный отдел полиции ГУНП: (0512)53−13−35, 64−48−97, 40−20−01, 40−20−02;
Список номеров всех дежурных частей можно найти по ссылке
Напомним, в прошлом месяце из-за обновления программного обеспечения произошел масштабный сбой в работе государственного «ПриватБанка». Тогда тысячи клиентов не смогли рассчитаться с помощью своих платежных карт в магазинах. Также у людей были проблемы с оплатой различных услуг и товаров через терминалы банка.
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