Политика

Медведчук признался, что негативно относится к украинцам, и не считает Россию агрессором

Одиозный пророссийский политик Виктор Медведчук, являющийся одним из лидеров «Оппозиционной платформи За життя», сделал неожиданное признание о том, что негативно относится к 60% украинцев, которые согласно опросам, считают Россию агрессором. Об этом он заявил в комментарии BBC News Україна.

Отвечая на вопрос журналиста, что он намерен делать с мнением украинцев, которые относятся к нему негативно, он ответил, что тоже относится к ним с неприязнью.

«Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну, а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части», — заявил Медведчук.

Напомним, в Украине резко негативно отреагировали на продажу телеканала ZIK оппозиционному политику и медиавладельцу Тарасу Козаку, которого называют соратником Виктора Медведчука, ведь таким образом Козак сосредоточил в своих руках три крупных телеканала и создает новый медиахолдинг.

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