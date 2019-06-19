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Дело Гандзюк: в Херсоне — новая волна обысков
В Херсоне сотрудники СБУ провели обыск у отстраненного от должности заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищуку. Об этом он сам сообщил в Facebook.
При этом он уточнил, что следственные действия проводятся у него дома, на территории принадлежащего ему конного клуба, а также в помещении офиса.
Отметим, о причастности Евгения Рищука к нападению на Екатерину Гандзюк заявлял отец погибшей активистки. Сам же чиновник опровергал обвинения. По его словам, его общение с Гандзюк ограничилось перепалками в сети, после которых он ее заблокировал.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк напали возле дома, облив концентрированной кислотой. В начале ноября она скончалась.
6 июня суд огласил приговор пятерым фигурантам дела Гандзюк. Однако всем им инкриминировали только умышленное тяжкое телесное повреждение, а не покушение на убийство. Отец погибшей назвал судебное заседание над убийцами дочери спектаклем.
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