В Раду проходят пять партий: обнародованы свежие рейтинги

Украина

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», шансы преодолеть 5-процентный барьер есть у пяти политических партий. Ранее соцопрос центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» показывал, что в Верховную Раду могут пройти четыре политические силы.

Лидером электоральных симпатий, по данным «Социса», по-прежнему является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,1% респондентов из числа тех, кто намерен голосовать и уже определился со своим выбором. Также среди лидеров — «Оппозиционная платформа — За життя» (11,1%), партия «Голос» (8,1%), «Батькивщина» (7,3%) и «Европейская Солидарность» (5,0%).

Близко к 5-процентному барьеру подошла партия «Сила и честь», которую готовы поддержать 4,1% респондентов. «Гражданская позиция» и Радикальная партия набирают по 2,2% и 2,1%. Столько же — 2,1%, — набирает партия ВО «Свобода».

Данные соцопроса свидетельствуют, 77% респондентов выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду, 12% отметили, что скорее готовы участвовать, 8% - не будут голосовать, а 3% - не определились.

В опросе принимали участие украинцы в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 8−12 июня 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным роллингового исследования Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко, в Верховную Раду проходят пять партий.

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