Вакарчук получил шанс попасть в Раду: озвучены свежие рейтинги

Украина

Свежие социологические исследования показали, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то шанс попасть в парламент вместе с партиями «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» и «Европейская солидарность» получил бы и «Голос». Ранее сообщалось, что свой рейтинг улучшила партия «Европейская солидарность».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований им. А.Яременко. Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 44,5% опрошенных заявили, что точно намерены голосовать, а 38,8% - скорее намерены голосовать. 6,1% точно не будут голосовать и еще 6% скорее не будут голосовать.

Так, среди тех, кто уже определился и будет голосовать, «Слуге народа» готовы отдать голоса 47,5% респондентов, «Оппозиционной платформе — За жизнь» — 11%, ВО «Батькивщина» — 8,7%, «Европейской солидарности» — 8,3%, «Голосу» — 5,3% участников опроса.

С учетом погрешности выборки есть шансы преодолеть проходной 5-процентный барьер и у партии «Сила и честь», в поддержку которой высказались 3,9% респондентов.

Социологи утверждают, что по сравнению с данными за предыдущий период, рейтинг «Слуги народа» и «Голоса» выросли, а остальных лидирующих партий несколько снизился.

Также сообщается, что роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга — временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15−19 мая был опрошен 2121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2−2,2%.

Во время первой волны роллинга 20−23 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 24−31 мая заменено 250 анкет. Во время третьей волны 1−7 июня — 1000 анкет. Во время четвертой волны 8−14 июня — 1000 анкет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», результат соцопроса КМИС показал, что 5%-ный избирательный барьер преодолевают партии «Оппозиционная платформа/За життя» (потенциальный рейтинг — 11,8%), «Европейская солидарность» (8,1%), «Батькивщина» (7,8%), а также партия «Голос» (5,6%), а «Слуга народа» может получить поддержку 48,5% избирателей.



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