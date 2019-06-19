Экс-первая ракетка мира вышла замуж: яркие фото

Спорт

Бывшая лучшая теннисистка мира 28-летняя датчанка Каролин Возняцки, на протяжении 67 недель в 2010—2012-м занимавшая первую строчку рейтинга WTA, вышла замуж за американского баскетболиста Дэвида Ли.

Торжество прошло в итальянской Тоскане. Празднества растянулись на несколько дней, с многочисленными переодеваниями невесты и ее подружек, среди которых были американка Серена Уильямс и немка Анжелик Кербер.

Отметим, что за свою карьеру Возняцки, занимающая 14-ю строчку в актуальном списке лучших теннисисток мира, выиграла 30 турниров серии WTA, в том числе один «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии в 2018-м. Общий заработок датчанки оценивается в 33,9 миллиона долларов, что является четвертым показателем среди теннисисток в истории — больше только у американок Серены и Винус Уильмс, а также россиянки Марии Шараповой.

За карьеру 28-летняя Возняцки заработала 33,9 миллиона долларов

Что касается избранника теннисистки, то 36-летний баскетболист на протяжении десяти лет, с 2005-го по 2015-й, выступал на позиции тяжелого форварда и центрового в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Нью-Йорк Никс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Вместе с «воинами» стал чемпионом НБА в 2015-м, дважды (в 2010-м и 2013-м) принимал участие в Матче всех звезд НБА.

Дэвид Ли стал чемпионом НБА в 2015-м

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «исландский Бекхэм» отгулял свадьбу на озере Комо в Италии.

Фото Getty Images, Instagram Каролин Возняцки и Дэвида Ли

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